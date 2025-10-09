Uzsākt būvniecību, reģistrēt būvi un nostiprināt īpašumtiesības varēs ar vienu iesniegumu

Būvniecības uzsākšanai un būves reģistrācijai, kā arī būves īpašumtiesību nostiprināšanai būs nepieciešams tikai viens kopīgs iesniegums. To noteic Saeimā ceturtdien, 9.oktobrī, konceptuāli atbalstītās izmaiņas Būvniecības likumā, kas paredz ieviest vienotu reģistrācijas procesu.
Par grozījumu virzību Saeimā atbildīgās Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs iepriekš atzīmēja, ka vienots būves reģistrācijas process cilvēkiem jūtami atvieglos līdzšinējās administratīvās procedūras, jo nevajadzēs staigāt pa vairākām iestādēm - visu varēs izdarīt tikai ar vienu iesniegumu, turklāt tas būs ērtāk un arī lētāk.
Tāpat vienota būves reģistrācijas procesa ieviešanu pagājušajā nedēļā atbalstījusi arī Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija. “Šis ir solis pareizajā virzienā, lai paātrinātu un atvieglotu būvniecības procesu, tādējādi arī samazināsies laika patēriņš no ieceres par būvniecību līdz ēkas atslēgai,” iepriekš pauda Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētāja biedrs Jānis Vitenbergs.
Plānotais risinājums paredz vienotu digitālu procesu, kurā Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) ievadītie dati par būvi automātiski tiks nodoti tālākai reģistrācijai citās institūcijās. Tas nozīmē arī, ka turpmāk nebūs jāveic būves kadastrālā uzmērīšana, uzsver grozījumu autori Ekonomikas ministrijā.
Šobrīd personai, kas ierosina būvniecību, jāiesniedz trīs atsevišķi pieteikumi trīs dažādās institūcijās: BIS par būves nodošanu ekspluatācijā, Valsts zemes dienestā datu reģistrācijai kadastrā un Zemesgrāmatā, lai nostiprinātu īpašumtiesības.
Vienotā reģistrācija attieksies uz ēku un inženierbūvju būvniecību, ko zemes īpašnieks veic uz savas zemes, tostarp atjaunošanu un restaurāciju. Grozījumu autori arī akcentē, ka izmaiņas būtiski mazinās birokrātisko slogu nekustamo īpašumu attīstībā, ļaus ātrāk uzsākt ēku un būvju ekspluatāciju, kā arī samazinās izmaksas.
Saeima šodien atbalstīja arī saistītus grozījumus Zemesgrāmatu likumā un grozījumus likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”.
Plānots, ka jaunā kārtība stāsies spēkā no nākamā gada un tā attieksies arī uz visām būvniecības iecerēm, kas BIS būs iesniegtas līdz šī gada beigām.
Grozījumi likumos Saeimā jāskata vēl otrajā – galīgajā – lasījumā.
Saeimas Preses dienests