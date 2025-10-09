Uz laiku noņemot transportlīdzekli no uzskaites, numura zīmes vairs nebūs jānodod

Lai padarītu pakalpojumus ērtākus iedzīvotājiem, Saeima ceturtdien, 9.oktobrī, konceptuāli kā steidzamus atbalstīja grozījumus Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā. Tie noteic, ka gadījumos, kad transportlīdzeklis uz laiku noņemts no uzskaites, vairs nebūs jānodod valsts reģistrācijas numura zīmes.
Plānots, ka Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) no šī gada 1.novembra šo procesu turpmāk nodrošinās elektroniski bez nepieciešamības klātienē nodot numura zīmes.
“Elektroniska kārtība būs ievērojami ērtāka iedzīvotājiem, jo vairs nevajadzēs doties uz CSDD un fiziski nodot sava automobiļa numura zīmes, ja tas uz laiku tiek noņemts no uzskaites,” uzsver par grozījumu virzību Saeimā atbildīgās Budžeta komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša.
Galīgajā lasījumā grozījumus Saeimas sēdē paredzēts skatīt 23.oktobrī.
Saeimas Preses dienests