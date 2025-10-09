Saeima paziņojumā nosoda Starptautiskās Paralimpiskās komitejas pilntiesīga biedra statusa atjaunošanu Krievijai un Baltkrievijai

Saeima ceturtdien, 9.oktobrī, pieņēma paziņojumu, kurā nosoda Starptautiskās Paralimpiskās komitejas (IPC) lēmumu atjaunot Krievijas un Baltkrievijas pilntiesīgu dalību paralimpiskajā kustībā.
Saeima, aicinot IPC pārskatīt pieņemto lēmumu, lai nepieļautu, ka paralimpiskā kustība kļūst par agresijas leģitimēšanas instrumentu, paziņojumā uzsvērusi, ka šāds lēmums ir pretrunā Olimpiskajai hartai un Eiropas sporta modelim, kur cilvēktiesību, sporta autonomijas un politiskās neitralitātes ievērošana ir būtiski pamatprincipi. Agresorvalstīm Krievijai un Baltkrievijai, kas sistemātiski pārkāpj šīs tiesības un kaimiņvalsts – Ukrainas – teritoriālo integritāti, nav vietas nedz paralimpiskajās, nedz olimpiskajās spēlēs, teikts paziņojumā.
Dokumentā Saeima atkārtoti norāda, ka Krievija un Baltkrievija sistemātiski izmanto sportu kā politiskas un militāras propagandas instrumentu, kur tradicionāli sportistiem ir saikne ar militārajām un drošības iestādēm vai viņi strādā tajās, tādējādi pārkāpjot sporta autonomijas būtību. Turklāt pastāv liela iespējamība, ka agresorvalstu pārstāvji – tostarp bijušie karavīri un algotņi – piedalīsies paralimpiskajās spēlēs.
Saeima arī uzsver, ka biedra statusa atjaunošana agresorvalstīm faktiski sporta kustību padara par instrumentu kara leģitimizēšanā, graujot gan sporta vērtības, gan starptautiskās sabiedrības uzticību paralimpiskajai kustībai. Latvija turpinās konsekventi aizstāvēt patiesos olimpiskos ideālus – mieru, cilvēka cieņu un taisnīgumu, paziņojumā apliecina Saeima.
Saeima paziņojumā atkārtoti pauž stingru nosodījumu Krievijas un Baltkrievijas rīcībai un pieprasa nekavējoties izbeigt Krievijas agresijas karu Ukrainā. Redzot kara zvērības, noziegumus un postažu, ko Krievija turpina īstenot kopš kara sākuma, Saeima atkārtoti nosoda Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalību starptautiskās sacensībās līdz kara beigām Ukrainā, uzsvērts paziņojumā.
