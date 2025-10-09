Pieņem Latvijas Dievturu sadraudzes un valsts attiecību regulējumu

Lai sakārtotu Latvijas Dievturu sadraudzes un valsts attiecības, Saeima ceturtdien, 9.oktobrī, pieņēma Latvijas Dievturu sadraudzes likumu. Tas nodrošinās sadraudzes garīdzniekiem tiesības ar juridisku spēku reģistrēt laulības un risinās citus ar reliģiskās organizācijas darbību saistītus jautājumus.
Lai stiprinātu reliģiskās līdztiesības brīvību, izstrādātais likums piešķirs tiesības sadraudzes svētniekiem juridiski reģistrēt laulību. Saeima 2023.gadā pieņēma grozījumus, kas paredz, ka tiesības noslēgt laulību ar juridisku spēku pie dievturu konfesijas garīdznieka stāsies spēkā vienlaikus ar atsevišķu likumu par savstarpējo attiecību noregulēšanu starp valsti un dievturu reliģisko organizāciju. Paredzēts, ka pēc likuma spēkā stāšanās laulības varēs noslēgt pie tāda dievturu garīdznieka, kuram būs konfesijas vadības atļauja un kurš būs ierakstīts Tieslietu ministrijai iesniegtajā sarakstā.
Likums paredz tiesisku regulējumu arī sadraudzes kapelānu darbībai vietās, kur nav pieejama parastā garīdznieka aprūpe.
Tāpat likumā ir atrunāts sadraudzes statuss, nosakot, ka to attiecībās ar valsti pārstāv tās vadītājs (dižvadonis), kā arī ietverts regulējums par īpašumiem, kam ir nozīme publiskajā telpā.
Lai nodrošinātu līdzvērtīgas militārā dienestā esošo personu tiesības uz reliģijas brīvību, likums ietver arī regulējumu par šādu cilvēku tiesībām saņemt sadraudzes svētnieku garīgo aprūpi un piedalīties sadraudzes reliģiskajā darbībā.
Likumā ir ietverti arī sadraudzes un tās darbinieku attiecību tiesiskie aspekti un atrunātas tiesības noteikt izglītības saturu un norisi sadraudzes dibinātajās un vadītajās iestādēs.
Saeimas Preses dienests