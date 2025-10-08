Saeimas Prezidijs parlamentā uzņem Pasaules Luterāņu federācijas delegāciju

Latvijā ir spēcīga ekumeniskā tradīcija, un Saeimas nama durvis ir atvērtas visām konfesijām, pauda Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, trešdien, 8.oktobrī, parlamentā tiekoties ar Pasaules Luterāņu federācijas delegāciju. Federācijas pārstāvjus uzrunāja arī Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica un Saeimas sekretāra biedrs, deputātu grupas sadarbībai ar reliģiskām organizācijām vadītājs Jānis Grasbergs.
Kaut gan baznīca un politika mūsu valstī ir nodalītas, sadarbība starp valsti un reliģiskām organizācijām ir cieša, klātesošajiem pauda D.Mieriņa. Saeimas priekšsēdētāja akcentēja baznīcas lomu sabiedriskās domas veidošanā, sevišķi laikā, kad notiek dažādi centieni šķelt sabiedrību, tostarp dezinformācija un propaganda.
Tikšanās laikā D.Mieriņa uzsvēra nepieciešamību ikvienam būt iecietīgākam, pieņemošākam un atcerēties par mīlestību pret tuvākajiem, kā aicina reliģiskās organizācijas.
Šajās dienās Rīgā notiek Eiropas Baznīcu līderu tikšanās (European Church Leadership Consultation), ko organizē Pasaules Luterāņu federācija sadarbībā ar Latvijas Evaņģēliski luterisko baznīcu un Latvijas luterāņu kopienu. Tās laikā īpaši tiek uzsvērts baznīcas potenciāls sabiedrības saliedēšanai un kopienu sadarbībai pāri robežām, pauda Pasaules Luterāņu federācijas ģenerālsekretāre Anne Burgharte (Anne Burghart). Sarunā piedalījās arī Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Rinalds Grants.
