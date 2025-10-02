Saeima ceturtdien, 2.oktobrī, galīgajā lasījumā pieņēma izmaiņas Imigrācijas likumā, kas stingrāk ierobežo uzturēšanās atļauju izsniegšanu ārvalstniekiem ar sodāmību.
Patlaban uzturēšanās atļauju neizsniedz, ja ārzemnieks atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā Latvijā vai ārpus tās, un par ko Latvijas likumā paredzēts sods – brīvības atņemšana uz laiku, kas ilgāka par trim gadiem. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad sodāmība ir dzēsta vai noņemta, vai ir pagājuši vismaz pieci gadi pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas attiecībā uz ārvalstīs izdarītajiem noziegumiem.
Līdz ar likuma grozījumiem paredzēts paplašināt kritērijus – neizsniegt uzturēšanās atļaujas ārvalstniekiem, kuri ir sodīti par visiem noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem pēc Latvijas likuma ir paredzēts kriminālsods.
Ar grozījumiem paredzēts arī noteikt, ka uzturēšanās atļauju nepagarinās, ja personas būs sodītas par kara vai militārās agresijas slavināšanu vai par totalitāru režīmu simbolu izmantošanu publiskā vietā.
Likuma izmaiņu mērķis ir veicināt atbildīgu imigrācijas politiku, mazinot draudus Latvijas iekšējai un ārējai drošībai un suverenitātei, kā arī mazināt Krievijas un tās sabiedroto agresiju un ietekmi, norādījuši likumprojekta autori.
Šī gada sākumā bija izsniegtas vairāk nekā divi tūkstoši uzturēšanās atļaujas ārvalstniekiem ar sodāmību, iepriekš par likumprojektu atbildīgās Saeimas komisijas sēdē informēja Iekšlietu ministrijas pārstāvji.
Saeimas Preses dienests