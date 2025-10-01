Publisko izdevumu komisija aicina Satiksmes ministriju un pārvadātājus rast risinājumus atceltajiem reisiem un šoferu algām

Satiksmes ministrijai un pārvadātājiem ir jārod risinājumi atceltajiem reģionālo autobusu reisiem un šoferu algām, trešdien, 1.oktobrī, uzsvēra Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas deputāti.
“Komisijas sēdē izvērtās plaša diskusija, un bija iespēja izteikties visām pusēm. Dzirdējām skaidrojumus par noslēgtajiem ilgtermiņa līgumiem ar pārvadātājiem, zemajām šoferu algām un atceltajiem reisiem. Šim jautājumam veltījām divas komisijas sēdes. Diskusijas bija gan pragmatiskas, gan arī politiskas. Bet jautājums pamatā ir jāatrisina Satiksmes ministrijai un valdībai,” akcentēja komisijas priekšsēdētājs Gatis Liepiņš, uzsverot, ka visvairāk no šīs samilzušās problēmas cieš pasažieri.
Komisijas deputāti aicināja rast risinājumu arī ar tehniskajiem autobusu reisiem, rodot iespēju tajos uzņemt pasažierus – no autobusa bāzes vietai līdz maršruta izpildei. Deputāti uzsvēra, ka tas ir būtiski pasažieriem, it īpaši lauku reģionos.
Konkurences padomes pārstāvis šodien deputātus informēja, ka 12.septembrī tā saņēma Autotransporta direkcijas (ATD) iesniegumu par to, ka, iespējams, deviņi pārvadātāji apmainījušies ar komerciāli sensitīvu informāciju, vienojušies par vienota zaudējumu kompensācijas apmēra pieprasīšanu un kolektīvu boikotu.
Savukārt Pasažieru pārvadātāju asociācijas pārstāvis sacīja, ka patlaban reisi tiek atcelti galvenokārt saistībā ar darba samaksu, jo šoferiem maksā aptuveni piecus eiro stundā, bet jaunajā iepirkumā atalgojums paredzēts vairāk nekā 10 eiro stundā.
Satiksmes ministrijas (SM) pārstāvis norādīja, ka 2021.gadā tika noslēgti lielākā daļa ilgtermiņa līgumu, un šiem līgumiem ir notikusi indeksācija. Tāpat SM skaidroja, ka patlaban ir izsludināts iepirkums divās maršruta tīkla daļās, kurā ir paceltas šoferu algas. Tomēr par šoferu atalgojumiem atbildot pārvadātāji. Vienlaikus SM atzina, ka savulaik ir pieņemti kļūdaini lēmumi attiecībā uz līgumiem, un tas ir smags mantojums. Savukārt ATD darbinieki atzīmēja, ka direkcija neatbalsta četru gadu indeksāciju, tādēļ jaunajā iepirkumā indeksācija paredzēta katru gadu. Iepriekš ATD pārstāvji norādīja, ka atcelto pasažieru autobusu reisu īpatsvars pret kopējo reisu skaitu ir salīdzinoši mazs un nepārsniedz 0,5 procentus.
Lai pievērstu uzmanību kritiskajai situācijai sabiedriskā transporta nozarē, pārvadātāji 16.septembrī rīkoja protesta akciju, un tās laikā kopumā tika ietekmēti aptuveni 165 reģionālo autobusu reisi un līdz 5000 pasažieru.
Saeimas Preses dienests