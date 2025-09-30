Saeimas priekšsēdētāja Īrijas parlamentā: Latvijas prioritātes ANO Drošības padomē būs cilvēktiesības un atbalsts Ukrainai

“Latvija un Īrija ir līdzīgi domājošas valstis ar kopīgu izpratni par būtiskākajiem Eiropas Savienības jautājumiem un veiksmīgu sadarbību starptautiskajās organizācijās,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, otrdien, 30.septembrī, vizītē Dublinā tiekoties ar Īrijas parlamenta pārstāvjiem.
Tikšanās laikā ar Īrijas apakšpalātas priekšsēdētāju Veronu Mērfiju (Verona Murphy) un augšpalātas priekšsēdētāju Marku Deiliju (Mark Daly) tika pārrunāti Eiropas reģiona drošības stiprināšanas jautājumi, divpusējo attiecību padziļināšanas iespējas, kā arī atbalsts Ukrainai.
Saeimas priekšsēdētāja pateicās Īrijai par atbalstu ANO Drošības padomes vēlēšanās un atzīmēja, ka Latvijas prioritāšu lokā ir nelokāms atbalsts Ukrainai, miers Tuvajos Austrumos un cilvēktiesību stiprināšana.
Runājot par drošību, Saeimas priekšsēdētāja norādīja, ka Krievija turpinās pārbaudīt Eiropas Savienības un NATO valstu gatavību reaģēt un šķelt vienotību. D.Mieriņa akcentēja Krievijas dezinformācijas negatīvo ietekmi uz demokrātijām Eiropā. “No Krievijas meliem Eiropā nav pasargāts neviens,” pauda Saeimas priekšsēdētāja.
Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra arī Latvijas ekonomiskās attīstības prioritātes. “Mūsu valstu sadarbībā redzams stabils pieaugums tirdzniecībā un izrāviens investīcijās, taču potenciāls vēl ir liels. Latvijas zinātniskā kapacitāte ir īpaši spēcīga tehnoloģiju jomā – ar sasniegumiem kvantu tehnoloģijās, fotonikā un mākslīgajā intelektā. Mūsu mērķis ir attīstīt augstas pievienotās vērtības sektorus – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, zaļo enerģiju un aizsardzības industriju,” sacīja D.Mieriņa.
Vizītes ietvaros Saeimas priekšsēdētāja tikās arī ar Latvijas diasporas pārstāvjiem Īrijā, apmeklēja Dublinas Universitātes koledžas kosmosa un pētniecības centru, kā arī Ķeltu grāmatu muzeju.
Saeimas priekšsēdētāju vizītē Īrijā pavada Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720329333426
Saeimas Preses dienests