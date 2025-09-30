Edvards Smiltēns ar Francijas vēstnieku pārrunā ciešākas sadarbības iespējas drošībā un ekonomikā

Latvijai un Francijai ir iespēja vērt jaunu, vēl ciešāku lappusi divpusējā sadarbībā, un drošības joma ir kopīga prioritāte, sacīja Saeimas sekretārs Edvards Smiltēns, otrdien, 30.septembrī, parlamentā uzņemot Francijas vēstnieku Latvijā Manuelu Lafonu Rapnuiju (Manuel Lafont Rapnouil).
Francija Baltijas valstīm ir būtisks partneris drošības jomā un sabiedrotais NATO ietvaros, gan stiprinot alianses paplašinātās klātbūtnes kaujas grupu Igaunijā, gan piedaloties Baltijas gaisa telpas patrulēšanā.
Puses pārrunāja soļus, kā stiprināt sadarbību, un izcēla aizsardzības industrijas potenciālu. Plašāk spriežot par ekonomiku, pārrunāti arī jautājumi par enerģētiku un transportu. E.Smiltēns un vēstnieks pievērsa uzmanību “Rail Baltica” projektam, kurā iesaistījušies arī Francijas uzņēmumi.
Tāpat E.Smiltēns akcentēja kopīgās demokrātiskās vērtības un ar vēstnieku pārrunāja cīņu pret dezinformāciju, veicinot sabiedrības noturību.
Puses izcēla kontaktus kultūras un izglītības jomā, tostarp veicinot franču valodas pedagogu sagatavošanu. Tā kā Latvijā īstenota pāreja uz otro svešvalodu skolās kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, ļoti būtisks elements ir spējīgi, kvalificēti pedagogi, un daudzās skolās ir interese par franču valodas apguvi.
Tāpat E.Smiltēns un vēstnieks pārrunāja parlamentāros kontaktus kā būtisku impulsu ciešākai sadarbībai arī citās jomās. Abu valstu parlamentos ir izveidotas deputātu grupas sadarbības veicināšanai. Saeimā šo grupu vada E.Smiltēns.
Saeimas Preses dienests