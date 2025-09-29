Saeimā piektdien jau otro reizi norisināsies Senioru diena, kas šogad veltīta sudraba ekonomikai

Piektdien, 3.oktobrī, parlamentā pulcēsies seniori, lai kopā ar politikas virzītājiem spriestu par sudraba ekonomiku. Pasākums Saeimas namā rīkots Starptautiskās senioru dienas ietvaros, ko pasaulē atzīmē 1.oktobrī.
Senioru dienas atklāšanā dalībniekus uzrunās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, Ministru prezidente Evika Siliņa, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš un Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja Aija Barča.
Pērn Senioru diena parlamentā norisinājās pirmo reizi, un par 2024.gada Senioru dienas rezolūcijas ietvaros veiktajiem pasākumiem klātesošos informēs labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, veselības ministrs Hosams Abu Meri un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars. Paredzēts spriest arī par plānotajiem soļiem un izaicinājumiem, kas saistīti ar senioru labklājības, veselības un digitālās pratības veicināšanu.
Pasākuma ietvaros norisināsies divas paneļdiskusijas. No tām pirmā būs veltīta jautājumam par vecāka gadagājuma cilvēku nodarbinātību un darba tirgus iespējām. Šajā paneļdiskusijā paredzēts pārrunāt demogrāfiskās pārmaiņas un to ietekmi uz darba tirgu, darba vides pielāgošanu un mūžizglītības iespējas senioriem, kā arī ilgtspējīgu senioru nodarbinātības politiku, pievēršoties labās prakses piemēriem no Eiropas Savienības valstīm.
Otrajā paneļdiskusijā klātesošie spriedīs par starppaaudžu sadarbību un zināšanu pārnesi kā ekonomikas attīstības faktoru. Šeit plānots pievērsties jautājumiem par starppaaudžu zināšanu apmaiņas nozīmi konkurētspējas veicināšanā, kā arī senioru veselību un sociālo aprūpi kā ekonomikas faktoru. Tāpat plānots spriest par mākslīgo intelektu kā konkurentu vai sabiedrotu un pievērsties sudraba ekonomikas potenciāla izvērtējumam un iespējamajiem starppaudžu sadarbības ieguvumiem.
Pasākumā Saeimā piedalīsies arī pensionāru organizāciju pārstāvji no Igaunijas un Lietuvas.
Senioru dienas pasākums Saeimā sāksies piektdien, 3.oktobrī, pulksten 10.00, Baltiešu zālē, Jēkaba ielā 6/8, Rīgā. To varēs vērot tiešraidē Saeimas tīmekļa vietnē www.saeima.lv un parlamenta “Facebook” un “YouTube” kontos.
