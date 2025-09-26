Latvijas neatkarības atjaunošanas 35.gadadienas zīmē Saeimā aizvadīta Atvērto durvju diena

Saeima piektdien, 26.septembrī, Atvērto durvju dienā aicināja ikvienu interesentu iepazīt Latvijas brīvības ceļu, atskatoties uz Latvijas neatkarības atjaunošanu pirms 35 gadiem.
Saeimas Sēžu zālē skanēja Augstākās padomes 1990.gada 4.maija sēdes oriģinālais audioieraksts ar vēsturisko balsojumu par deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Apmeklētāji iepazina arī mākslinieces Džemmas Skulmes darbu izstādi. Šogad 20.septembrī apritēja 100 gadi, kopš māksliniece dzimusi. Džemmas Skulmes daiļrade ir viens no spilgtākajiem un ietekmīgākajiem 20.gadsimta otrās puses un 21.gadsimta sākuma Latvijas mākslas fenomeniem. Māksliniece vienlaikus stāvēja pie Atmodas kustības šūpuļa un palīdzēja izlolot sapni par brīvu Latviju.
Pasākuma gaitā viesi varēja bez maksas uz jebkuru vietu Latvijā nosūtīt pastkarti, kas veidota par godu Latvijas neatkarības atjaunošanai. Tāpat bija iespējams noskatīties videociklu “Izšķirošais lēmums: kā tapa Neatkarības atjaunošanas deklarācija”, kurā Atmodas laikabiedri stāsta par deklarācijas tapšanu, kā arī video ar vēsturiskajiem kadriem. Vēl apmeklētājiem bija iespēja nofotografēties tematiskā fotostūrī un pārbaudīt savas zināšanas interaktīvā erudīcijas spēlē.
Īpašā maršrutā apmeklētāji iepazina parlamenta telpas – Sēžu zāli, Balsošanas zāli, Dzelteno un Sarkano zāli, kā arī greznās reprezentācijas telpas. Pie Saeimas nama bija apskatāma ārtelpas izstāde par 4.maija deklarācijas pieņemšanu un Latvijas neatkarības atjaunošanas ceļu.
Apmeklētāji varēja iepazīties arī ar informāciju par parlamenta projektiem jauniešiem – Jauniešu Saeimu, skolu programmu “Iepazīsti Saeimu” un fotokonkursu “Misija: fotogrāfs”.
Saeimas Preses dienests