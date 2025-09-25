Zanda Kalniņa-Lukaševica ar Vācijas Lejassaksijas tieslietu ministri pārrunā brīvas izvēles tiesību stiprināšanu vēlēšanās

Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica ceturtdien, 25.septembrī, parlamentā uzņēma Vācijas Federatīvās Republikas Lejassaksijas Federālās zemes tieslietu ministri Katrīnu Vālmani (Kathrin Wahlmann) un viņas vadīto delegāciju.
“Viens no būtiskākajiem jautājumiem pašlaik ir, kā rast līdzsvaru starp runas brīvību un brīvas izvēles tiesībām vēlēšanās un kā aizsargāt demokrātiju,” pusēm pārrunājot dezinformācijas un populisma ietekmi uz sabiedrību, pauda Saeimas priekšsēdētājas biedre. Puses bija vienisprātis par sociālo mediju pieaugošo lomu sabiedrības uzskatu ietekmēšanā, kā arī uzsvēra nepieciešamību stiprināt kritisko domāšanu.
Z.Kalniņa-Lukaševica akcentēja Moldovas pieredzi pērn notikušajā referendumā un šobrīd, gatavojoties parlamenta vēlēšanām, un īpaši izcēla sociālo platformu “TikTok” un “Telegram” ietekmi uz cilvēku prātiem. Saeimas priekšsēdētājas biedre atzīmēja, ka tās ir vērā ņemamas mācībstundas, gatavojoties arī Saeimas vēlēšanām nākamgad. “Pasaule mainās, demokrātijai rodas arvien jauni izaicinājumi un līdz ar to mums ir jāmeklē arī jauni risinājumi,” pauda Saeimas priekšsēdētājas biedre, tostarp akcentējot tieslietu jomas pārstāvju lomu šajos procesos.
Vācijas Lejassaksijas tieslietu ministre un viņas vadītā delegācija Latvijā ieradusies, lai iepazītos ar mūsu valsts pieredzi digitālo risinājumu izmantošanā tieslietu jomā. Ministre atzīmēja, ka saskaramies ar līdzīgiem izaicinājumiem un Latvija digitālo rīku ieviešanā un izmantošanā ir labs paraugs.
