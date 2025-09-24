Saeima galīgajā lasījumā lems par grozījumiem, kas paredz stingrāk ierobežot uzturēšanās atļauju izsniegšanu ārvalstniekiem ar sodāmību

Saeima ceturtdien, 25.septembrī, galīgajā lasījumā lems par likuma grozījumiem, ar kuriem plānots stingrāk ierobežot uzturēšanās atļauju izsniegšanu ārvalstniekiem ar sodāmību.
Tāpat galīgajā lasījumā plānots skatīt par steidzamiem atzītos grozījumus, kas paredz izmaiņas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas regulējumā.
Otrajā lasījumā deputāti rīt skatīs grozījumus Iesniegumu likumā. Tie paredz noteikt desmit darbadienu termiņu atbilžu sniegšanai uz iedzīvotāju iesniegumiem līdzšinējā viena mēneša vietā. Tāpat otrajā lasījumā plānots lemt par grozījumiem, kas uz diviem gadiem atliek prasību par ilgtspējas ziņojuma sagatavošanu.
Saeimā pirmajā lasījumā rīt skatīs jauna Ekonomiskās ilgtspējas likuma projektu.
Deputātiem būs jālemj arī par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu izskatīšanai komisijās. To vidū ir grozījumi Trauksmes celšanas likumā, kas par atbildīgo institūciju trauksmes celšanas jomā no nākamā gada paredz noteikt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Tāpat deputāti lems, vai izskatīšanai komisijās nodot izmaiņas likumos, kas paredz vienotu iesniegumu gan par ēkas būvniecību, gan tās tālāku reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un arī ierakstīšanu Zemesgrāmatā.
Saeimas 25.septembra apstiprinātajā sēdes darba kārtībā ir iekļauti 15 jautājumi.
Deputāti ir lūguši Saeimas sēdes darbakārtību papildināt un iekļaut tajā pieprasījumus izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei par Izglītības un zinātnes ministrijas finanšu revīzijā konstatēto un par 2025.gada Fundamentālo un lietišķo projektu konkursu un tā rezultātiem, kā arī pieprasījumu iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim par vardarbības novēršanu skolās. Tāpat pieprasījums iesniegts Ministru prezidentei Evikai Siliņai.
Rītdien pulksten 17.00 paredzēta amatpersonu atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem.
Saeimas Preses dienests