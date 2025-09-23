Daiga Mieriņa Portugāles parlamenta priekšsēdētājam: Krievija bezkaunīgi testē NATO pacietību

“Krievija bezkaunīgi testē NATO pacietību,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 23.septembrī, Lisabonā tiekoties ar Portugāles Republikas parlamenta priekšsēdētāju Žuzē Pedru Agiaru-Branku (José Pedro Aguiar-Branco).
Ž.P.Agiars-Branks uzsvēra, ka šobrīd neviena valsts vairs nevar justies droši no Krievijas apdraudējuma, atzīmējot, ka attālums no Krievijas vairs nepasargā no draudiem.
Saeimas priekšsēdētāja pateicās Portugālei par tās ieguldījumu NATO Austrumu flanga drošības stiprināšanā. Tāpat Saeimas priekšsēdētāja aicināja Portugāli pievienoties Latvijas-Lielbritānijas vadītājai dronu koalīcijai, atzīmējot, ka esam atvērti arī kopīgām mācībām, tostarp mūsu valstī Sēlijā darbojas speciāls dronu poligons.
Puses pārrunāja arī jautājumus saistībā ar sankciju spiedienu pret Krieviju un citas iespējas ierobežot agresorvalsts rīcībspēju, tostarp pabeidzot iesaldēto līdzekļu konfiskāciju un nodošanu Ukrainai.
Spriežot par demokrātijas stiprināšanas iespējām, spīkeri īpaši akcentēja cīņu pret hibrīddraudiem un dezinformāciju, kā arī nacionālo parlamentu lomu darbā ar sabiedrību.
Viesojoties parlamentā, Saeimas priekšsēdētājai un viņas vadītajai delegācijai ir plānota tikšanās arī ar Portugāles Ārlietu komisijas un Eiropas lietu komisijas deputātiem, kā arī jaunatklātā parlamenta centra apskate. D.Mieriņa Lisabonā tiksies arī ar Portugāles aizsardzības ministru Nuno Melo (Nuno Melo).
Saeimas priekšsēdētāja šajās dienās uzturas Portugālē, kur tiekas ar valsts augstākajām amatpersonām, lai pārrunātu aktuālos divpusējos, drošības un Eiropas lietu jautājumus. Kopā ar D.Mieriņu vizītē devies Saeimas sekretāra biedrs, deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Portugāles parlamentu vadītājs Jānis Grasbergs.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720329212393/with/54804703867
Izmantošanas noteikumi: https://saeima.lv/lv/autortiesibas
Saeimas Preses dienests