Zanda Kalniņa-Lukaševica piedalās ārkārtas apspriedē par Krievijas īstenoto Igaunijas gaisa telpas pārkāpumu

(23.09.2025.)
Galerija

Otrdien, 23.septembrī, Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica piedalījās Ziemeļvalstu, Baltijas valstu (NB8) un Polijas parlamentu vadītāju ārkārtas sanāksmē, ko sasauca Igaunijas parlamenta priekšsēdētājs, reaģējot uz Krievijas īstenoto Igaunijas gaisa telpas pārkāpumu 19.septembrī.

“Agresora mērķis ir iebiedēt cilvēkus mūsu valstīs, pārbaudīt NATO vienotību un samazināt atbalstu Ukrainai. Krievijas mērķi ir lemti neveiksmei. NATO reakcija ir ļoti skaidra, stipra un nepārprotama,” sanāksmē uzsvēra Z.Kalniņa-Lukaševica.

Diskusijā tika apspriests NATO paziņojums pēc 4.panta konsultācijām, kas notika pēc Igaunijas pieprasījuma un kas stingri pauž alianses apņemšanos nostiprināt atturēšanas un aizsardzības pozīcijas Austrumu flangā, tostarp ar efektīvas pretgaisa aizsardzības palīdzību.

NATO neignorēs šādas provokācijas – paziņojums ir skaidrs signāls Krievijai. Mums ir jābūt gataviem atbildēt daudz spēcīgāk, kā arī sekmēt sabiedroto klātbūtnes nostiprināšanos alianses austrumu flangā,” sacīja Z.Kalniņa-Lukaševica.

Saeimas priekšsēdētājas biedre pauda Latvijas atbalstu NATO jaunajai misijai “Austrumu sardze”, kas stiprina atturēšanas politiku un aizsardzību Austrumu daļā. Viņa uzsvēra, ka šī misija apliecina dalībvalstu dziļo izpratni par incidentu nopietnību un apņemšanos atbilstoši reaģēt nākotnē.

Ja mūsu reģiona valstis ir vienotas, mēs esam nopietns pretspēks Krievijai. Šobrīd NB8 valstu un Polijas sadarbība ir ļoti spēcīga un vienota. Tā ir jāturpina stiprināt, uzsvēra Z.Kalniņa-Lukaševica. 

Ziemeļvalstu, Baltijas valstu un Polijas parlamentu vadītāju ārkārtas sanāksme tika sasaukta pēc Igaunijas parlamenta iniciatīvas, lai apspriestu incidentu Igaunijas gaisa telpā, kas notika pavisam neilgi pēc tam, kad Krievijas droni masveidā ielidoja Polijas gaisa telpā, tādējādi apliecinot provokācijas kā Krievijas īstenotu taktiku pret kaimiņvalstīm un NATO dalībvalstīm.

Sanāksmē līdz ar Latvijas Saeimas priekšsēdētājas biedri Zandu Kalniņu-Lukaševicu piedalījās Igaunijas parlamenta priekšsēdētājs Lauri Hussars (Lauri Hussar), Dānijas parlamenta priekšsēdētājs Sorens Gāde (Søren Gade), Somijas parlamenta priekšsēdētāja vietniece Tarja Filatova (Tarja Filatov), Lietuvas parlamenta priekšsēdētājs Juozs Olekas (Juozas Olekas), Norvēģijas parlamenta prezidents Masuds Gharahkani (Masud Gharahkhani), kā arī Zviedrijas parlamenta priekšsēdētājs Andreass Norlēns (Andreas Norlén) un Polijas parlamenta maršals Šimons Hoļovņia (Szymon Hołownia).

Otrdien, 23.septembrī
08:30  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas sēde
08:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Juridiskās komisijas Satversmes un tiesu politikas apakškomisijas sēde
12:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Īrijas parlamentu vadītāja Uģa Rotberga tikšanās ar Īrijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Marcella Smyth
13:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde (turpinājums)
14:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisijas sēde
15:30  Saeimas pārstāvja OECD Jura Viļuma un Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētāja Kaspara Briškena tikšanās ar OECD Ekonomikas departamenta pārstāvjiem
15:45  Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētāja Oļega Burova tikšanās ar Uzbekistānas Republikas Attīstības stratēģijas centra delegāciju