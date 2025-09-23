Publisko izdevumu komisijā spriedīs par sadarbības pārtraukšanu ar negodīgiem autobusu pārvadātājiem

(23.09.2025.)

Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija trešdien, 24.septembrī, spriedīs par iespējām pārtraukt sadarbību ar autobusu pārvadātājiem, kuri regulāri nepilda uzņemtās saistības. Komisijas sēdē plānots apspriest konkurences pārkāpumus, neizpildītos reisus un meklēt iespējamos risinājumus situācijas uzlabošanai. 

“Nav normāli, ka atsevišķi autopārvadātāji gadiem ilgi nepilda saistības, ko paši uzņēmušies. Regulāri atcelto reisu dēļ cieš pasažieri – viņi netiek uz darbu, skolu vai medicīnas iestādēm. Komisijas sēdē lūkosim, kā valstij izbeigt sadarbību ar komersantiem, kuri nepilda līgumus. To vietā jānāk godīgiem un apzinīgiem uzņēmumiem,” norāda komisijas priekšsēdētājs Gatis Liepiņš.

Sēdē aicināti piedalīties pārstāvji no Autotransporta direkcijas, Satiksmes ministrijas, Konkurences padomes, Iepirkumu uzraudzības biroja un Latvijas Pašvaldību savienības.

Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde rīt notiks Jēkaba ielā 6/8, 306.telpā, pulksten 12.00. Mediju pārstāvjiem, iepriekš piesakoties, būs iespēja tai sekot līdzi arī attālināti.

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 23.septembrī
08:30  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas sēde
08:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Juridiskās komisijas Satversmes un tiesu politikas apakškomisijas sēde
12:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Īrijas parlamentu vadītāja Uģa Rotberga tikšanās ar Īrijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Marcella Smyth
13:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde (turpinājums)
14:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisijas sēde
15:30  Saeimas pārstāvja OECD Jura Viļuma un Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētāja Kaspara Briškena tikšanās ar OECD Ekonomikas departamenta pārstāvjiem
15:45  Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētāja Oļega Burova tikšanās ar Uzbekistānas Republikas Attīstības stratēģijas centra delegāciju