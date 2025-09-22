Valsts pārvaldes komisija izbraukuma sēdē dosies uz Valmieru

(22.09.2025.)

Lai pārrunātu Valmieras puses pašvaldību aktualitātes, kā arī nākamā gada pašvaldību budžetu veidošanu, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti otrdien, 23.septembrī, dosies izbraukuma sēdē uz Valmieras novadu.

Pulksten 10.00 deputātiem Lāčplēša ielā 2 paredzēta tikšanās ar Valmieras novada pašvaldības vadību un Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvjiem.

Ņemot vērā īres namu būvniecības aktualitāti, pulksten 12.00 Valsts pārvaldes komisija dosies apskatīt jaunos Valmieras īres namus Ķieģeļu ielā 11/13. Valmiera ir pirmā Latvijas pilsēta, kur uzbūvēti divi zemas īres maksas daudzdzīvokļu nami, izmantojot valsts atbalsta programmu un Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda līdzfinansējumu.

Savukārt, lai iepazītu Valmieras novada pašvaldības sniegtās iespējas vietējo un starptautisko uzņēmumu biznesa attīstībai, tostarp nomāt vai būvēt savas ražošanas ēkas, pulksten 13.00 deputātiem paredzēts Valmieras Industriālā un Rūpniecības un eksporta parku apmeklējums.  

 

Saeimas Preses dienests

