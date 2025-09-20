Saeimas priekšsēdētāja Jaunjelgavā: baltu tautu draudzība ilgst cauri gadsimtiem

Mūsu tautu draudzība aizsākusies jau pirms gadsimtiem, un arī mūsdienās latviešus un lietuviešus vieno kopīgas vērtības – spēks, zeme un kultūra. Vēsturiski esam bijuši līdzās viens otram pašos grūtākajos brīžos, kad sveši spēki centušies apdraudēt mūsu zemes. To sestdien, 20.septembrī, apliecināja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, kopā ar Lietuvas Seima spīkeru Jozu Oleku (Juozas Olekas) atklājot Baltu vienības dienas svinīgo pasākumu Jaunjelgavā.
D.Mieriņa atzīmēja, ka pirms gandrīz 800 gadiem vienotais zemgaļu un žemaišu karaspēks no mūsu līdzenumiem padzina krustnešu iebrucējus. “Arī šodien kopīgiem svētkiem stiprinām savu austrumu robežu,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja, akcentējot, ka mūsdienu Eiropā ir būtiski stiprināt pārrobežu sadarbību.
D.Mieriņa un J.Oleks tikās arī divpusēji, pārrunājot mūsu valstu ciešo sadarbību.
2000.gadā Latvijas un Lietuvas parlamenti Baltu vienības dienu − 22.septembri − oficiāli noteica par atzīmējamu atceres dienu. Šogad to svinam jau 25.reizi. Atgādinot par mūsu ciešajām saitēm ar lietuviešiem, šī diena ik gadu tiek svinēta kādā no Latvijas vai Lietuvas pilsētām.
Šī diena iedibināta, pieminot 1236.gada 22.septembrī notikušo Saules kauju, kurā zemgaļu un žemaišu spēki sakāva Zobenbrāļu ordeņa bruņiniekus.
