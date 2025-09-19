Uģis Rotbergs Panevēžā: Baltijas valstu drošība balstās mūsu spējā rīkoties kopā – koordinēti un vienoti

“Baltijas valstu drošība un aizsardzība nav atkarīga no vienas nācijas spēka, bet gan no mūsu spējas rīkoties kopā – koordinēti un vienoti,” uzsvēra Baltijas Asamblejas Drošības un aizsardzības komitejas priekšsēdētājs Uģis Rotbergs, piektdien, 19.septembrī, uzrunājot klātesošos komitejas sēdē Lietuvas pilsētā Panevēžā.
Komiteja šajās dienās Lietuvā spriež par Baltijas valstu militārās industrijas sadarbības veicināšanu un reģionālās aizsardzības stiprināšanu, izveidojot kopēju aizsardzības telpu.
“Mūsdienu pasaulē noturību veido mūsu nozaru, bruņoto spēku un sabiedrības spēja kolektīvi reaģēt uz jauniem draudiem,” sacīja U.Rotbergs, akcentējot, ka izšķiroša loma ir aizsardzības nozarēm – tās pēta, izstrādā un ražo tehnoloģijas un aprīkojumu, kas nodrošina bruņoto spēku gatavību. “Apvienojot zināšanas un resursus, mums būtu unikāla iespēja izveidot spēcīgāku un pašpietiekamāku reģionālo aizsardzības ekosistēmu,” sacīja U.Rotbergs.
“Vienlaikus vienošanās par kopīgas aizsardzības telpas nepieciešamību ir vēl viens mūsu apņemšanās apliecinājums kolektīvajai drošībai. Strādājot kopā, mēs varam parādīt, ka Baltijas valstis ir apņēmības pilnas veidot reģionālās aizsardzības nākotni,” pauda komitejas priekšsēdētājs.
“Apvienojot spēkus un veicinot militāro rūpniecību, mēs varam veicināt inovācijas, stiprināt sadarbības spēju, uzlabot savu konkurētspēju un nodrošināt, ka bruņotie spēki ir gatavi stāties pretī gan pašreizējiem, gan jauniem izaicinājumiem. Vienota pieeja šajā jomā ne tikai nodrošinās mūsu reģiona stabilitāti un labklājību, bet arī ļaus Baltijas valstīm sniegt vēl spēcīgāku ieguldījumu Eiropas un NATO drošībā kopumā,” atzīmēja U.Rotbergs.
Kopā ar U.Rotbergu komitejas sēdē piedalās arī Baltijas Asamblejas prezidents, Latvijas delegācijas vadītājs Jānis Vucāns un Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis.
Baltijas Asamblejas Drošības un aizsardzības komiteja pēc sēdes apmeklēs arī Lietuvas Gaisa spēku bāzi Šauļos un tiksies ar NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas pārstāvjiem.
Informācija par BA:
Baltijas Asambleja ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu sadarbības institūcija, kas izveidota 1991.gada 8.novembrī. Asamblejā katru Baltijas valstu parlamentu pārstāv 12-16 deputāti. Asambleja ir koordinējoša un konsultatīva institūcija. Tā ir tiesīga nacionālajiem parlamentiem, valdībām un Baltijas Ministru padomei izteikt savu viedokli rezolūciju, lēmumu, deklarāciju un ieteikumu formā un pieprasīt atbildes par to, kā risināti BA dienas kārtības aktuālie pārrobežu jautājumi.
