Saeima tiesībsarga amatā apstiprina Karinu Palkovu

Saeima ceturtdien, 18.septembrī, tiesībsarga amatā apstiprināja Karinu Palkovu.
K.Palkova līdz šim bija Rīgas Stradiņa universitātes Sociālo zinātņu fakultātes dekāne un vadošā pētniece, arī zvērināta advokāte, kura specializējas medicīnas tiesībās. Viņa strādāja arī par veselības ministra ārštata padomnieci ārstu un pacientu tiesību jautājumos.
K.Palkova iepriekš Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputātiem akcentēja, ka tiesībsargam jāstrādā tik efektīvi, lai viņam uzticētos gan valsts pārvalde, gan iedzīvotāji. Runājot par sava darba prioritātēm, K.Palkova iepriekš Cilvēktiesību komisijā izcēla valsts drošības un valodas jautājumus, cilvēktiesības digitālajā vidē, bērnu un pacientu tiesības, kā arī cietušo aizsardzību no vardarbības ģimenē. Kā akcentēja K.Palkova, katrs iesniegums tiks skatīts pēc būtības. Cilvēktiesību joma strauji attīstās, tāpēc tiesībsargam jāprognozē nākotnes problēmas, kā arī jāsadarbojas ar citām valstīm.
Tiesībsargs rūpējas par to, lai Latvijā tiktu ievērotas cilvēktiesības un valsts pārvalde un pašvaldības ievērotu labas pārvaldības principu. Tiesībsargs savā darbībā ir neatkarīgs un pakļaujas vienīgi likumam. Nevienam nav tiesību ietekmēt tiesībsargu viņa funkciju un uzdevumu pildīšanā. Tiesībsarga amats nav savienojams ar piederību pie politiskajām partijām.
Tiesībsargu ne mazāk kā pēc 10 Saeimas deputātu ierosinājuma amatā apstiprina Saeima. Tiesībsarga pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un viena un tā pati persona var būt par tiesībsargu ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.
Saeimas Preses dienests