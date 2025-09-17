Saeima ceturtdien lems par Karinas Palkovas apstiprināšanu tiesībsarga amatā

Saeima ceturtdien, 18.septembrī, skatīs lēmuma projektu par Karinas Palkovas apstiprināšanu tiesībsarga amatā. Lēmuma projektu iekļaut darba kārtībā lūgusi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija.
Galīgajā lasījumā Saeima rītdien skatīs piesārņojuma likuma grozījumus, kas noteic pienākumu degvielas un kurināmā operatoriem samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, savukārt otrajā lasījumā – likuma grozījumus, kas paredz tiesības kritiskās infrastruktūras apsardzes darbiniekiem nosēdināt vai notriekt dronus, ja būs apdraudēta objekta drošība.
Saeima pirmajā lasījumā lems par Uzturlīdzekļu garantiju fonda darba pilnveidojumiem efektīvākai parādnieku uzraudzībai un vienošanās noslēgšanai un likumprojektiem bērnu tiesību aizsardzības stiprināšanai laulības šķiršanas gadījumos. Tāpat pirmajā lasījumā plānots skatīt regulējumu, kas noteiks atbildīgās ministrijas un iestādes klimata mērķu sasniegšanai, kā arī likumprojektu, kas paredz stiprināt noteiktu zāļu pieejamību dzīvnieku ārstēšanā.
Otrajā lasījumā rītdienas darba kārtībā ir Dievturu sadraudzes likuma projekts un grozījumi par reklāmas un tās apjomu uzskaiti radio programmās.
Vēl pirmajā lasījumā plānots lemt par vienotu regulējumu visām pašvaldību kapsētām, par ieceri ieviest autotransportu pēc pieprasījuma, likuma izmaiņām saistībā ar kārtību, kādā izpilda tiesas nolēmumu vai prokurora lēmumu par mantas konfiskāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu apmērā gadījumos, kad tie ir sajaukti ar legāli iegūtiem līdzekļiem, un par grozījumiem kas paredz nodrošināt privātpersonai taisnīgu un efektīvu kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā nodarītā kaitējumu atlīdzinājumu.
Saeimā iesniegti arī jauni likumprojekti, un deputāti lems par to tālāko virzību. To vidū ir likuma projekts par Eduarda Cibuļas atzīšanu par Latvijas pilsoni, kā arī grozījumi, kas cita starp paredz pienākumu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem savās struktūrās noteikt atbildīgo personu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi.
Vēl rītdien darba kārtībā ir iekļauts lēmuma projekts par kolektīvā iesnieguma “Brīvprātīga iespēja pedagogiem doties pensijā 60 gadu vecumā” turpmāko virzību un lēmuma projekts par nekavējošu Latvijas jurisdikcijā esošo Krievijas valsts aktīvu izmantošanu Krievijas agresijas radīto zaudējumu, kaitējuma un traumu kompensācijai Ukrainai un tās tautai.
Tāpat darba kārtībā ir deputātu pieprasījums izglītības un zinātnes ministrei par 10.klašu trūkumu Rīgas pašvaldības vidusskolās un pieprasījums ārlietu ministrei par informācijas sniegšanu.
Saeimas 18.septembra apstiprinātajā sēdes darba kārtībā ir iekļauti 33 jautājumi.
Rītdien pulksten 17.00 paredzēta amatpersonu atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem.
Saeimas Preses dienests