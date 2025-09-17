Saeimas priekšsēdētāja sarunā ar Baltijas valstu un Turcijas Ārlietu komisiju priekšsēdētājiem uzsver Turcijas ieguldījumu alianses austrumu flanga stiprināšanā

“Darbs ārlietu jomā ir vēl svarīgāks nekā jebkad agrāk, un tieši no spējas vest sarunas un rast risinājumus ir atkarīgs tas, kādā pasaulē dzīvosim. Drošības jautājumi šobrīd neapstrīdami ir priekšplānā un mums ir jādara viss iespējamais, lai veicinātu mieru Ukrainā un Tuvajos Austrumos, kā arī veidotu vienotu izpratni par demokrātiskām vērtībām pasaulē,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, trešdien, 17.septembrī, tiekoties ar Baltijas valstu un Turcijas parlamentu Ārlietu komisiju priekšsēdētājiem.
Latvijas delegāciju vada Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Lietuvas – Seima Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Remigijus Motuzas (Remigijus Motuzas), Igaunijas – Rīgikogu Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Marko Mihelsons (Marko Mikhelson), bet Turcijas delegāciju vada Turcijas Nacionālās Asamblejas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Fuats Oktajs (Fuat Oktay).
Turcijas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs apliecināja Turcijas nelokāmo atbalstu drošības stiprināšanai Baltijas reģionā. Turcijai vienmēr bijusi un būs būtiska loma Eiropas drošības arhitektūrā, akcentēja F.Oktajs.
Puses bija vienisprātis, ka jārod vēl ciešākas sadarbības iespējas drošības jomā. Kā akcentēja D.Mieriņa, mūs saista sadarbība arī NATO līmenī un mēs augstu vērtējam Turcijas ieguldījumu alianses austrumu flanga stiprināšanā, tostarp gaisa telpas patrulēšanā. Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra arī NATO militāro operāciju lomu, aizsargājot kritisko infrastruktūru Baltijas jūrā.
Sarunā izcelta arī sadarbība ekonomikā, spriežot par investīciju piesaistes iespējām. Tāpat pārrunāti ciešie kontakti tūrismā un izcelta arī sadarbība izglītībā.
No 16. līdz 17.septembrim Rīgā pirmo reizi notiek Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Turcijas parlamentu Ārlietu komisiju priekšsēdētāju vadīto delegāciju tikšanās. Tās mērķis – pārrunāt ciešākas sadarbības iespējas globālo izaicinājumu risināšanā.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720329076772
Izmantošanas noteikumi: https://www.saeima.lv/lv/autortiesibas
Saeimas Preses dienests