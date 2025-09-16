Somijas prezidents Saeimas deputātiem: mūsu būtiskākais instruments ārpolitikā ir kopīgas vērtības un intereses

Latvijas un Somijas būtiskākais instruments ārpolitikā ir kopīgas vērtības un intereses, otrdien, 16.septembrī, uzrunājot deputātus Saeimas ārkārtas sēdē, pauda Somijas Republikas prezidents Aleksandrs Stubs (Alexander Stubb). Somijas prezidents uzsvēra drošības vidi mūsu reģionā, aicinot parlamentāriešus ar savu rīcību panākt, ka tiek ievērotas mūsu kopīgās intereses.
A.Stubs aicināja arī uzturēt un spēcināt demokrātisko valstu savstarpējo sadarbību, tostarp ar ASV, lai vairotu izpratni par notiekošo mūsu reģionā, un starptautiskā līmenī stiprināt personiskās attiecības, neatsakoties no savām vērtībām, un izmantot savu balsi. Uzrunā Saeimai Somijas prezidents atzīmēja arī abu valstu vienoto nostāju Ukrainas jautājumā, uzsverot, ka Ukraina cīnās par Eiropas vērtībām un tai jābūt neatkarīgai, saglabājot savu teritoriālo integritāti. Vienlaikus A.Stubs norādīja, ka miera sarunas var uzsākt tad, kad tiek pārtraukta uguns.
Savukārt pirms uzrunas Saeimai Somijas prezidents tikās ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu, Saeimas Prezidija locekļiem – Zandu Kalniņu-Lukaševicu, Antoņinu Ņenaševu, Edvardu Smiltēnu un Jāni Grasbergu – , kā arī Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāju Raimondu Bergmani.
“Somijas attīstība ir bijis piemērs Latvijai jau kopš neatkarības atgūšanas. Mūsu valstis raksturo arī daudz kopīga – mīlestība pret savu zemi, cieņa pret vēsturi un dabu,” Somijas prezidentam pauda Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Tikšanās laikā puses uzsvēra sadarbības nozīmi un valstu kopīgās intereses gan Baltijas jūras reģionā, gan Eiropā un NATO, tai skaitā atbalstot Ukrainu.
Latvija un Somija ir tuvi draugi, turklāt pēdējos gados valstu divpusējās attiecības ir padziļinājušās saistībā ar drošības izaicinājumiem reģionā un Somijas iestāšanos NATO, atzīmēja sarunas dalībnieki.
Saeimas priekšsēdētāja un A.Stubs izcēla arī Latvijas un Somijas veiksmīgo sadarbību NB8 – Baltijas valstu un Ziemeļvalstu – formātā. Sarunas dalībnieki pauda, ka jāturpina ciešā sadarbība reģiona drošības un aizsardzības stiprināšanā, it īpaši stiprinot noturību pret hibrīddraudiem, ierobežojot Krievijas “ēnu flotes” darbības Baltijas jūrā un sniedzot atbalstu Ukrainai.
Puses bija vienisprātis, ka patlaban jāpastiprina ekonomiskais spiediens uz Krieviju. “Latvijas sabiebrība sagaida aktīvāku politiķu rīcību, lai iesaldētos agresorvalsts aktīvus varētu izmantot Ukrainas vajadzību finansēšanai,” klātesošajiem uzsvēra D.Mieriņa. “Mēs skaidri redzam, ka Krievija nav ieinteresēta sarunās par mieru un joprojām par katru cenu cenšas sagrābt arvien jaunas Ukrainas teritorijas,” sacīja D.Mieriņa, izceļot nepieciešamību turpināt stiprināt mūsu aizsardzības un atturēšanas spējas.
Latvijai ir ļoti noderīga Somijas ilggadējā pieredze patvertņu veidošanā, spriežot par sabiedrības noturības un civilās aizsardzības stiprināšanu, atzīmēja D.Mieriņa. Savukārt, pārrunājot valstu sadarbību militārajā jomā, Saeimas priekšsēdētāja norādīja, ka ir svarīgi pašiem attīstīt ražošanu un ieguldīt vietējos uzņēmumos. Tikšanās dalībnieki aktualizēja arī Latvijas pievienošanos Somijas vadītajai civilo patvertņu koalīcijai.
