Cilvēktiesību komisijā uzklausīs tiesībsarga amata kandidāti Karinu Palkovu

(16.09.2025.)

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti trešdien, 17.septembrī, uzklausīs tiesībsarga amata kandidāti, Rīgas Stradiņa universitātes profesori Karinu Palkovu, lai iepazītos ar kandidātes līdzšinējo darba pieredzi un noskaidrotu pretendentes redzējumu par tiesībsarga lomu cilvēktiesību jomas aktualitāšu risināšanā. Komisijas sēde rīt sāksies pulksten 10.15.

“Tiesībsargam ir nozīmīga loma mūsu sabiedrībā, aizsargājot cilvēktiesības un cīnoties pret diskrimināciju. Tāpēc Saeimas deputātiem jāizvēlas tāds tiesībsargs, kurš kalpotu sabiedrības interesēm un efektīvi aizstāvētu iedzīvotāju tiesības,” akcentē komisijas priekšsēdētāja Leila Rasima.

K.Palkova ir Rīgas Stradiņa universitātes Sociālo zinātņu fakultātes dekāne un vadošā pētniece, arī zvērināta advokāte, kura specializējas medicīnas tiesībās. Viņa strādā arī par veselības ministra ārštata padomnieci ārstu un pacientu tiesību jautājumos.

Tiesībsargu ne mazāk kā pēc 10 Saeimas deputātu ierosinājuma amatā apstiprina Saeima. Tiesībsarga pilnvaru termiņš ir pieci gadi.

Saeimas Cilvēktiesību komisijas sēde notiks trešdien, 17.septembrī, pulksten 10.15 Ārlietu komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 10/12, 307.telpā.

 

Saeimas Preses dienests

