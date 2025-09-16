Pirmo reizi Rīgā tiksies Baltijas valstu un Turcijas parlamentu Ārlietu komisiju priekšsēdētāji

No 16. līdz 17.septembrim Rīgā pirmo reizi notiks Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Turcijas parlamentu Ārlietu komisiju priekšsēdētāju vadīto delegāciju tikšanās. Tās mērķis – pārrunāt ciešākas sadarbības iespējas globālo izaicinājumu risināšanā.
Tikšanās laikā paredzēts apmainīties ar viedokļiem par Baltijas valstu un Turcijas sadarbību ārpolitikas jomā, īpaši uzsverot pušu kopīgo lomu NATO un stratēģisko pozīciju nozīmi, reaģējot uz mūsdienu globālajām pārmaiņām. Galvenā uzmanība diskusijās tiks pievērsta drošības izaicinājumiem Eiropā un Tuvajos Austrumos, meklējot veidus, kā labāk saskaņot intereses un stiprināt sadarbību.
Ņemot vērā mainīgās ģeopolitiskās tendences, sarunu fokusā būs transatlantiskās attiecības un izaicinājumi, ko rada Krievijas agresija pret Ukrainu. Puses pārrunās arī to, kā stratēģisko partneru nesenie lēmumi ietekmējuši NATO, drošības situāciju Baltijas valstīs un Turcijā. Tāpat tiks apspriesti kopīgi risinājumi aizsardzības, ekonomisko saišu un kiberdrošības stiprināšanai.
Atsevišķa darba sesija tiks veltīta dezinformācijas naratīviem migrācijas kontekstā. Tajā plānots analizēt Baltijas valstu un Turcijas pieredzi, tostarp to, kā naidīgi spēlētāji izmanto migrāciju kā hibrīdo draudu – organizējot spiedienu uz Baltijas valstu robežām vai radot plaša mēroga bēgļu izaicinājumus Turcijā.
Tikšanās laikā ar savu ekspertīzi dalīsies arī Latvijas Ārlietu un Aizsardzības ministriju pārstāvji, kā arī Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra ("Stratcom") vadītājs Jānis Sārts un Latvijas militārās industrijas pārstāvji. Delegācijas apmeklēs arī SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, lai iepazītos ar Latvijas pieredzi modernu tehnoloģiju izmantošanā aizsardzības jomā.
Latvijas delegāciju vadīs Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Lietuvas – Seima Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Remigijus Motuzas (Remigijus Motuzas), Igaunijas – Rīgikogu Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Marko Mihelsons (Marko Mikhelson), bet Turcijas delegāciju vadīs Turcijas Nacionālās Asamblejas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Fuats Oktajs (Fuat Oktay).
Saeimas Preses dienests