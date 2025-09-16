Saeima aicina jauniešus piedalīties fotokonkursā “Misija: fotogrāfs”

Gatavojoties valsts svētku mēnesim un tuvojoties janvāra barikāžu 35.gadadienai, parlaments aicina 15–25 gadus vecus jauniešus piedalīties fotokonkursā “Misija: fotogrāfs”. Darbus fotokonkursam iespējams pieteikt līdz 9.oktobrim. Fotokonkursu rīko Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Jaunsardzes centru.
Aicinām jauniešus iesūtīt fotogrāfijas, kurās viņi ietvertu savu redzējumu par fotogrāfa lomu patiesā mirkļa – vēstures – fiksēšanā. Fotogrāfijās var atspoguļot situācijas, cilvēkus vai notikumus, kas pēc jauniešu domām būtu svarīgi nākotnes paaudzēm. Piemēram, no ikdienas ainas līdz nozīmīgiem sabiedriskiem notikumiem. Katrs konkursa dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā trīs digitālas fotogrāfijas, katrai no tām norādot nosaukumu.
Desmit labākie darbi tiks iekļauti izstādē, kuras atklāšana paredzēta 6.novembrī Saeimas namā. Labāko darbu autori būs aicināti piedalīties fotogrāfijas meistarklasē un praktiskajās nodarbībās ar Nacionālo bruņoto spēku īpašo misiju fotogrāfiem, kas notiks Ādažu militārajā bāzē.
Godinot barikāžu mantojumu un atspoguļojot fotogrāfa misiju mūsdienās, konkursa mērķis ir rosināt jauniešus pārdomāt fotogrāfijas kā vēstures liecības un patiesības sargātājas spēku, kā arī dziļāk izprast tās lomu atmiņu uzturēšanā un demokrātijas aizsardzībā.
Laikmetā, kad mākslīgais intelekts rada jaunus izaicinājumus patiesības uztverē, fotogrāfa misija ir kļuvusi īpaši nozīmīga. Fotogrāfs ir ne tikai attēla radītājs, bet arī vēstures liecinieks un patiesības sargs. Tāpat kā 1991.gada barikāžu dienās fotogrāfi attēlos iemūžināja mūsu tautas cīņas un brīvības stāstu, arī šodien fotogrāfam jāspēj tvert mirkļus, kas dokumentē notiekošo un kļūst par vēstures liecībām nākotnē.
Darbus fotokonkursam iespējams pieteikt līdz 9.oktobrim, tos sūtot uz e-pastu konkurss@saeima.lv. Fotokonkursa rezultāti tiks paziņoti 24.oktobrī. Papildu informācija un konkursa nolikums: https://saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/fotokonkurss.
Darbu vērtēšanā tiks ņemta vērā darba atbilstība konkursa nolikumam, dalībnieka radošums, ieguldītā darba apjoms, oriģinalitāte un fotogrāfiju mākslinieciskā kvalitāte.
Saeimas Preses dienests