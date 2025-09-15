Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijā vērtēs pilotprojekta rezultātus par bezmaksas higiēnas preču nodrošināšanu izglītības iestādēs

Otrdien, 16.septembrī, Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisija sanāks uz sēdi, lai izvērtētu pilotprojekta rezultātus par bezmaksas higiēnas preču pieejamību izglītības iestādēs.
“Bezmaksas higiēnas preču nodrošināšana izglītības iestādēs ir būtisks solis pretim vienlīdzīgām iespējām un sociālās atstumtības risku mazināšanai. Nevienai jaunietei nebūtu jāizvēlas starp dalību mācību procesā un savu pašsajūtu vai veselību, tādēļ būtiski, ka brīvpieejas higiēnas preces pieejamas visās izglītības iestādēs, augstskolas ieskaitot. Šādi soli pa solim varam veidot iekļaujošāku un atbalstošāku vidi izglītības iestādēs, kā arī veicināt veselīgu uztveri par ikdienas norisēm sievietes ķermenī,” uzsver apakškomisijas priekšsēdētāja Zane Skujiņa-Rubene.
Iniciatīva par higiēnas preču nodrošināšanu meitenēm izglītības iestādēs parlamentā nonāca 2023.gada nogalē, iedzīvotājiem aktīvi atbalstot priekšlikumu platformā “ManaBalss”. Deputāti aicināja atbildīgās ministrijas sagatavot vienotu risinājumu, kā arī ierosināja īstenot pilotprojektu, lai izvērtētu, kā bezmaksas pieejamība ietekmē šo preču izmantošanu.
Sēdē paredzēts uzklausīt atbildīgo ministriju, Sieviešu sadarbības tīkla, Centrālās statistikas pārvaldes, “ManaBalss” pārstāvju, kā arī Latvijas Universitātes Studentu pašpārvaldes dalībnieku ziņojumus par pieredzi un secinājumiem pilotprojektu īstenošanā.
Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēde otrdien, 16.septembrī, notiks Sociālo un darba lietu komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 10/12, 210.telpā, pulksten 13.00. Mediju pārstāvjiem, iepriekš piesakoties, sēdes norisei būs iespēja sekot līdzi arī attālināti.
Saeimas Preses dienests