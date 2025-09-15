Valsts pārvaldes komisija iepazīsies ar pašvaldību budžetu veidošanu 2026.gadam

(15.09.2025.)

Lai iepazītos ar plānoto situāciju pašvaldību budžetos nākamajam gadam, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija otrdien, 16.septembrī, uz sēdi aicinājusi Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdi Gunti Kaminski. 

“Apspriedīsim, kāda finanšu situācija pašvaldībās ir šobrīd, nodokļu ieņēmumu prognozes nākamajam un turpmākajiem trim gadiem un kādas būs iespējas aizņemties. Tāpat pārrunāsim, ko plānots mainīt pašvaldību finanšu izlīdzināšanā,” pirms sēdes atzīmē Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs. 

Sēdē aicināti piedalīties arī pārstāvji no Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, Finanšu ministrijas un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas. 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde otrdien, 16.septembrī, notiks 308.telpā, Jēkaba ielā 16, pulksten 10.00, kā arī mediju pārstāvjiem būs iespēja tai sekot līdzi attālināti. 

 

Saeimas Preses dienests

