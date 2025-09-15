Ar zibakciju “Iestājies par demokrātiju!” pie Saeimas nama atzīmē Starptautisko demokrātijas dienu

Svinot Starptautisko demokrātijas dienu, šodien, 15.septembrī, pie Saeimas nama norisinājās zibakcija “Iestājies par demokrātiju!”.
Akcijas dalībnieki izveidoja Latvijas kontūru, apliecinot atbalstu demokrātiskajām vērtībām un atgādinot, ka demokrātija nav pašsaprotama – tā ir ikviena līdzdalības, atbildības un savstarpējas cieņas rezultāts. Latvijas parlaments kā tautas vēlēta institūcija ir demokrātijas stūrakmens.
Starptautiskā demokrātijas diena, ko 2007.gadā iedibinājusi Apvienoto Nāciju Organizācija, ik gadu 15.septembrī atgādina, ka demokrātija ir jāstiprina un jāaizsargā, lai nodrošinātu brīvību, tiesiskumu un iedzīvotāju līdzdalību nākotnes veidošanā.
