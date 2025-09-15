Ar zibakciju “Iestājies par demokrātiju!” pie Saeimas nama atzīmē Starptautisko demokrātijas dienu

(15.09.2025.)

Svinot Starptautisko demokrātijas dienu, šodien, 15.septembrī, pie Saeimas nama norisinājās zibakcija “Iestājies par demokrātiju!”.

Akcijas dalībnieki izveidoja Latvijas kontūru, apliecinot atbalstu demokrātiskajām vērtībām un atgādinot, ka demokrātija nav pašsaprotama – tā ir ikviena līdzdalības, atbildības un savstarpējas cieņas rezultāts. Latvijas parlaments kā tautas vēlēta institūcija ir demokrātijas stūrakmens.

Starptautiskā demokrātijas diena, ko 2007.gadā iedibinājusi Apvienoto Nāciju Organizācija, ik gadu 15.septembrī atgādina, ka demokrātija ir jāstiprina un jāaizsargā, lai nodrošinātu brīvību, tiesiskumu un iedzīvotāju līdzdalību nākotnes veidošanā.

Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720329031360/
Izmantošanas noteikumi: https://www.saeima.lv/lv/autortiesibas

Saeimas Preses dienests 

Trešdien, 17.septembrī
08:30  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
09:30  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Baltijas valstu un Turcijas Republikas parlamentu Ārlietu komisiju delegācijām
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Baltijas valstu un Turcijas Republikas parlamentu Ārlietu komisiju delegāciju sanāksme Latvijas Republikā
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde (turpinājums)
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde