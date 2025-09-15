Saeimas Nacionālās drošības komisija: atbildīgie dienesti ir gatavi nepieciešamības gadījumā nekavējoties slēgt valsts austrumu robežu

(15.09.2025.)

Atbildīgie dienesti ir gatavi nekavējošai rīcībai, taču, izvērtējot pašreizējo militārā apdraudējuma līmeni, tūlītēja pilnīga robežas slēgšana šobrīd nav nepieciešama. To, ziņojot par drošības situāciju uz valsts austrumu robežas un gatavību bez kavēšanās slēgt Latvijas robežu ar Krieviju un Baltkrieviju, Nacionālās drošības komisijai apliecināja atbildīgās amatpersonas.

Saeimas Nacionālās drošības komisija pirmdien, 15.septembrī, izskatīja tai nodoto lēmumprojektu “Par pilnīgu Latvijas Republikas robežu slēgšanu ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku agresorvalstīs notiekošo militāro mācību ZAPAD laikā”, un, ņemot vērā atbildīgo dienestu sniegto informāciju, lēma lēmumprojektu tālākai izskatīšanai Saeimā nevirzīt.

Tāpat komisija norāda, ka šis jautājums ir pārrunāts arī Nacionālās drošības padomē (NDP), kas jau uzdevusi Ministru kabinetam kopā ar atbildīgajiem dienestiem izvērtēt Latvijas austrumu robežas šķērsošanas ierobežojumus. Komisija pievienojas NDP lēmumam un uzsver, ka Latvijas rīcībai austrumu robežas drošības jautājumos ir jābūt izlēmīgai un koordinētai ar mūsu tuvākajiem sabiedrotajiem – Lietuvu un Igauniju. Drošības situācija uz valsts austrumu robežas ir viena no Nacionālās drošības komisijas darba prioritātēm, un parlamentārās kontroles ietvaros komisija turpinās pastiprināti sekot līdzi aktualitātēm šajā jomā.

 

Saeimas Preses dienests

