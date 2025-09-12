Konferencē Saeimā akcentē iedzīvotāju finanšu pratības nozīmi savu līdzekļu plānošanai ilgtermiņā

“Cilvēks jūtas droši, ja viņam ir pietiekami daudz līdzekļu, ja viņš spēj dzīvot drošā vidē, skolot savus bērnus un rūpēties par ģimeni. Tādēļ ļoti liela nozīme ir mūsu finanšu pratībai – zināšanām par to, kā plānot un pārvaldīt savas finanses, un tam, cik pasargāti esam pret finanšu krāpniecību. Neapšaubāmi, ka tā ir mūsu valsts iekšējā drošība, un par to ir jārunā tieši tāpat, kā par šobrīd aktuālo ārējo drošību un ārējo apdraudējumu,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja, piektdien, 12.septembrī, Saeimas nama Baltiešu zālē atklājot konferenci “Finanšu pratība Latvijas iedzīvotāju ilgtermiņa pārticībai un drošībai”.
Saeimas priekšsēdētāja arī akcentēja, ka šobrīd pasaulē ir milzīgi daudz iespēju un, jo efektīvāk spēsim pārvaldīt savas finanses, tostarp gudri ieguldot savus brīvos līdzekļus tur, kur tie var nest labumu, jo turīgāki būsim. “Pavasarī veiktas aptaujas dati liecina, ka 40 procentiem iedzīvotāju ir grūtības segt savus ikdienas tēriņus, veikt uzkrājumus. Tikai piektajai daļai ir uzkrājumi, bet ceturtā daļa iedzīvotāju nākotnei neko nav uzkrājusi. Šī ir joma, kur būtu lietderīgi pārdomāt, kā tērējam savu naudu, un cilvēkiem saprotami par to runāt un skaidrot,” atzīmēja D.Mieriņa, rosinot vairāk uzmanības finanšu pratības iemaņu apgūšanai pievērst jau skolā.
“Aiz finanšu pratības slēpjas spēja cilvēkiem mainīt savu uzvedību un izpratni, lai savu dzīvi mācētu plānot ilgtermiņā, pieņemt nākotnē vērstus lēmumus, spēju apzināties sevi un savu ienākumu perspektīvu lielākā laika periodā,” konferences atklāšanā atzīmēja Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša un piebilda: ”Vai Latvijas iedzīvotāju ilgtermiņa pārticība un drošība ir iespējama, ja valstī nav pietiekams ekonomikas attīstības līmenis? Atbilde ir acīmredzama, un tā ir – nē.”
“Šīsdienas konference aptver visas vecuma grupas, tostarp iespēju jauniešiem pratības instrumentus par finanšu plānošanu ilgtermiņā apgūt jau skolā un tādējādi uz savām finansēm un finanšu sistēmu kopumā raudzīties kā uz iespēju. Tāpat ir būtiski aktualizēt un runāt par vecāka gadagājuma iedzīvotāju finanšu prasmēm un situāciju kopumā, un to, vai būtu nepieciešamas kādas pārmaiņas mūsu pensiju sistēmā,” pauda Budžeta komisijas priekšsēdētāja.
Iedzīvotāju finanšu pratības konference rīkota, lai aktualizētu finanšu drošības jautājumus un meklētu risinājumus finanšu pratības uzlabošanai, ilgtspējīgai pensiju sistēmai un iedzīvotāju rūpēm par savu nākotni ilgtermiņā, tostarp finanšu krāpšanas ierobežošanai. Konferenci rīko Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija sadarbībā ar Latvijas Banku un Finanšu nozares asociāciju.
Konferencē iekļauti jautājumi par finanšu izglītības nozīmi pārtikušas sabiedrības veicināšanā, finanšu pratības izaicinājumiem ilgtermiņa uzkrājumu veidošanā un finanšu krāpšanas aktualitātēm. Konferencē piedalās Saeimas deputāti, atbildīgo iestāžu, nevalstisko organizāciju, skolu un akadēmiskās vides, kā arī finanšu jomas institūciju un policijas pārstāvji.
Fotogrāfijas: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720328997104
Izmantošanas noteikumi: https://saeima.lv/lv/autortiesibas
