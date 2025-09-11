Saeimā atklāj Latvijas, Kanādas un NATO ciešajai sadarbībai veltītu fotoizstādi

Izceļot Latvijas, Kanādas un NATO ciešo sadarbību un ieguldījumu reģionālās drošības stiprināšanā, Saeimā ceturtdien, 11.septembrī, atklāta izstāde "Kanāda un Latvija: kopā stiprākas NATO".
“Atslēgas vārds ir “kopā”. Kanādu un Latviju raksturo draudzība, kas vieno jau gadu desmitiem,” atklājot izstādi, sacīja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Saeimas priekšsēdētāja atzīmēja, ka Kanāda nekad nav atzinusi mūsu valsts iekļaušanu PSRS sastāvā un bija pirmā, kas ratificēja Latvijas uzņemšanu NATO 2004.gadā. “Arī šodien Kanāda turpina būt kopā ar mums un ir vadošā valsts Latvijā izvietotajā NATO daudznacionālajā brigādē, kas mums savā valstī ļauj justies vēl drošāk,” uzsvēra D.Mieriņa, paužot gandarījumu, ka Kanāda ir apņēmusies vadīt NATO militāro kontingentu Latvijā līdz 2029.gadam.
“NATO Austrumu flangam ir jākļūst par drošāko visā aliansē, jo mēs visi zinām, ka tas robežojas ar agresorvalstīm, tāpēc Kanādas klātbūtne Latvijā ir ļoti būtisks elements, kas spēj atturēt agresoru no iespējamiem uzbrukumiem NATO Baltijas reģionā. Latviju un Kanādu vieno kopīgas vērtības, izpratne un draudzība,” sacīja D.Mieriņa, uzsverot, ka kopā Latvija un Kanāda veido stiprāku NATO.
Īsti darbi, fiziska klātbūtne un profesionāla sadarbība – šīs ir īpašības, kas mūsu acīs raksturo Kanādu un kanādiešus, izstādes atklāšanā sacīja Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica. “Ļoti gribētos, lai iemesls kanādiešu klātbūtnei Latvijā nebūtu tik ļoti saistīts ar mūsdienu lielākā terorista un kara noziedznieka neapskaužamu tuvumu Latvijas robežai un mūsu cilvēkiem,” pauda Z.Kalniņa-Lukaševica.
Saeimas priekšsēdētājas biedre atzīmēja, ka izstādē iekļautās fotogrāfijas atspoguļo mūsu kopīgo apņēmību un gatavību aizstāvēt rietumu vērtības un demokrātiju iepretim postošam ļaunumam. “Kopā mums izdosies gan nosargāt drošību, gan atbalstīt Ukrainu līdz tās uzvarai pār šo imperiālistisko sērgu,” paužot pateicību Kanādas karavīriem, valdībai un sabiedrībai par atbalstu, sacīja Z.Kalniņa-Lukaševica.
Klātesošos uzrunāja arī Kanādas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Braiens Svorks (Brian Szwarc) un Kanādas aizsardzības atašejs pulkvežleitnants Filips Sauvē (Philippe Sauvé).
Latvijā atrodas Kanādas lielākā militārā misija ārpus Kanādas – aptuveni 2000 bruņoto spēku karavīru. Kanāda vada NATO daudznacionālo brigādi Latvijā. Kopumā brigāde Latvijā apvieno spēkus no vairāk nekā trešdaļas NATO dalībvalstu, kas trenējas un piedalās kopīgās mācībās. Kanāda, Latvija un NATO sabiedrotie stingri un vienoti iestājas par NATO kolektīvās aizsardzības principu.
Fotogrāfiju izstādē iekļautas vairākas tematiskās sadaļas. Tostarp fotogrāfijas ilustrē ceļu no NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas līdz daudznacionālajai brigādei, NATO daudznacionālās brigādes Latvijā ikdienu, Kanādas bruņoto spēku un Karaliskās jūras kara flotes klātbūtni Latvijā. Tāpat ietverti fotomirkļi, kuros Kanādas, Latvijas un citu NATO valstu karavīri iesaistās dažādās sabiedriskās aktivitātēs.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720328947405/
Izmantošanas noteikumi: https://www.saeima.lv/lv/autortiesibas
Saeimas Preses dienests