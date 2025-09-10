Pilnveidos Uzturlīdzekļu garantiju fonda darbu efektīvākai parādnieku uzraudzībai un vienošanās noslēgšanai

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti trešdien, 10.septembrī, pirmajā lasījumā atbalstīja izmaiņas Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, kas paredz pilnveidot uzturlīdzekļu garantiju sistēmas darbību un atvieglot vienošanās procesu starp parādniekiem un fonda administrāciju.
Izmaiņas paredz vienkāršāku vienošanās noslēgšanas kārtību ar parādnieku par parāda atmaksu. Plānots, ka vienošanās stāsies spēkā, ja parādnieks būs iesniedzis lūgumu par maksājumu kārtību un fonda administrācija būs nosūtījusi apstiprinājumu par piekrišanu ikmēneša maksājuma apmēram. Esošā kārtība ir apgrūtinoša un sarežģīta, jo nav skaidri noteikta vienošanās kārtības noslēgšana, norādījuši fonda pārstāvji.
Likumprojekts paredz arī efektīvāku parādnieku uzraudzību – fonda administrācija varēs saņemt detalizētāku informāciju no kredītinformācijas birojiem, iekļaujot ne tikai parādsaistību faktu, bet arī kreditora nosaukumu un reģistrācijas numuru. Tas ļaus precīzāk izvērtēt katra parādnieka situāciju.
Šobrīd Uzturlīdzekļu garantiju fondam ir gandrīz 42 tūkstoši parādnieku, no kuriem vairāk nekā 25 tūkstošu parādnieku vietā joprojām tiek maksāti uzturlīdzekļi no valsts līdzekļiem. Fonda administrācija katru mēnesi izmaksā vidēji 4,1 miljonu eiro, nodrošinot ar uzturlīdzekļiem gandrīz 34 tūkstošus bērnu. Kopējais parāda apmērs valstij šobrīd pārsniedz 572,9 miljonus eiro.
Fonda pārstāvji šodien norādīja, ka parasti – 77 procentos gadījumu – parādniekam vēl ir nenokārtotas citas saistības, un uzturlīdzekļu nemaksāšana ir tikai viens no tiem. 62 procenti parādnieku ir vecumā līdz 50 gadiem – 88 procenti vīriešu, bet 12 procenti sieviešu, liecina komisijas sēdē sniegtā fonda statistika.
Valsts uzturlīdzekļu parādniekiem ir noteikusi daudzus ierobežojumus, tostarp šofera un kuģošanas tiesību izmantošanas un azartspēļu aizliegumu, liegumu ieņemt amatus, ieroča atļaujas apturēšanu, 3+ ģimenes kartes neizsniegšanu parādniekam un citus. Tāpat uzturlīdzekļu parādnieku sarakstu publicē portālā latvija.lv, kā arī ziņas par parādnieku nodod kredītinformācijas birojam. Uzturlīdzekļu parādam nav noilguma, un tas pieaug par sešiem procentiem gadā.
Patlaban valsts izmaksājamo uzturlīdzekļu apmērs par bērnu līdz septiņu gadu vecumam ir 125 eiro, bet par bērnu no septiņu gadu vecuma – 150 eiro mēnesī.
Lai izmaiņas Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā stātos spēkā, tās vēl trīs lasījumos jāpieņem Saeimā.
Saeimas Preses dienests