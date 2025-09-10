Daiga Mieriņa jaunajai Īrijas vēstniecei: Krievija ir globāls drauds

“Latvija un Īrija ir valstis ar līdzīgu skatījumu, kuras uztur veiksmīgu dialogu un kam ir liels potenciāls stiprināt sadarbību, īpaši izglītības, ekonomikas, zinātnes un augsto tehnoloģiju jomās,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, trešdien, 10.septembrī, iepazīšanās vizītē parlamentā uzņemot Īrijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Marselu Smitu (Marcella Smyth).
Saeimas priekšsēdētāja akcentēja, ka šobrīd mūsu galvenais fokuss augsto tehnoloģiju jomā ir vērsts uz militāro un aizsardzības industriju. Arī vēstniece bija vienisprātis par sadarbības potenciālu, atzīmējot, ka tieši tehnoloģiju sektors ir viens spēcīgākajiem Īrijā. Tāpat puses pārrunāja iespējas stiprināt sadarbību kosmosa tehnoloģiju jomā, kur pēdējos gados parādījies jauns potenciāls.
Spriežot par šī brīža ģeopolitisko situāciju, D.Mieriņa pateicās Īrijai par atbalstu Latvijas izvirzītajai kandidatūrai ANO Drošības padomē un iezīmēja mūsu valsts galvenos mērķus šajā organizācijā. “Būtiska mūsu ambīcija ir izgaismot Krievijas pastrādātos noziegumus. Caur Latvijas vēstures tumšajām lappusēm mēs ar lielu atbildību varam teikt, ka Krievija ir valsts, uz kuru paļauties nevar,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja, tostarp atzīmējot, ka šķietami pasaulē vairs nav nevienas valsts, kas nebūtu saskārusies ar Krievijas dezinformācijas vilni.
“Krievija ir globāls drauds, un ir jāturpina izgaismot tās pastrādātie cilvēktiesību pārkāpumi,” pauda Saeimas priekšsēdētāja, īpaši izceļot masveida ukraiņu bērnu nolaupīšanu. Tāpat puses pievērsās situācijai Tuvajos Austrumos, atzīmējot nepieciešamību stiprināt starptautiskās un cilvēktiesības.
Pārrunājot Latvijas un Īrijas divpusējās attiecības, D.Mieriņa pauda gandarījumu par arvien pieaugošo tirdzniecības apjomu. Tāpat Saeimas priekšsēdētāja izcēla, ka Īrijā dzīvo piektā lielākā Latvijas diaspora, un pateicās valstij par atbalstu mūsu cilvēkiem. Vēstniece akcentēja, ka latviešu diaspora bagātina Īrijas kultūru, tostarp ar dibinātajām dejošanas skolām un koriem.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720328949258/
Izmantošanas noteikumi: https://www.saeima.lv/lv/autortiesibas
Saeimas Preses dienests