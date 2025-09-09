Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa pēc tikšanās ar plānošanas reģionu attīstības padomju vadītājiem: izcilus rezultātus nevar gaidīt, ja ilgstoši nav pārskatīts finansējums

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 9.septembrī, tikās ar plānošanas reģionu attīstības padomju priekšsēdētājiem, lai pārrunātu aktuālo situāciju saistībā ar plānoto finansējumu un sabiedriskā transporta pieejamību.
Pēc plānošanas reģionu sniegtās informācijas 2026.gadā valsts budžeta dotācijas plānots samazināt par vairāk nekā 15 procentiem. Attīstības padomju vadītāji uzsver, ka šāda situācija ir nepieņemama, jo reģionu budžeti jau ilgstoši nav palielināti un tie jau vairākus gadus spiesti darboties taupības režīmā.
Tikšanās laikā arī tika apspriesta situācija ar sabiedriskā transporta pieejamību Latvijas reģionos. D.Mieriņa uzsvēra, ka maršrutu plānošana un nodrošināšana ir kopīgas sadarbības un iedzīvotāju interesēs balstītas politikas jautājums, tomēr līdz šim tā veikta galvenokārt ierēdniecības līmenī. Savukārt attīstības padomju vadītāji uzsvēra Autotransporta direkcijas intereses trūkumu un maršrutu plānošanu aiz slēgtām durvīm. Lai gan dažviet jau tiek piedāvāti reisi pēc pieprasījuma, to grafiki bieži neatbilst iedzīvotāju vajadzībām. D.Mieriņa arī norādīja, ka nereti dažādu pārvadātāju maršruti dublējas, radot nepamatotu līdzekļu izšķērdēšanu.
Saeimas priekšsēdētāja akcentēja nepieciešamību jau tuvākajā laikā pārskatīt Reģionālās attīstības likumu un veikt tajā grozījumus atbilstoši plānošanas reģionu vajadzībām.
Saeimas Preses dienests