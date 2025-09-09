Zanda Kalniņa-Lukaševica: vairākās Eiropas valstīs redzama pilsoniskās sabiedrības ierobežošana un demokrātijas apdraudējumi

Otrdien, 9.septembrī, Parīzē Saeimas priekšsēdētājas biedre, Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas (turpmāk – Asambleja) Monitoringa komitejas priekšsēdētāja Zanda Kalniņa-Lukaševica vadīja komitejas sēdi, kuras darba kārtības centrā šoreiz bija aktuālie notikumi Bosnijā un Hercegovinā, Gruzijā un Spānijā. Tāpat Komitejā apspriež izvērtējuma ziņojumu par demokrātisko institūciju darbu un tiesiskumu stāvokli Ungārijā, kurā paustas bažas par neatkarīgo mediju un pilsoniskās sabiedrības ierobežošanu.
“Kad mērķtiecīgi tiek vājinātas demokrātiskās institūcijas un apdraudēta pilsoniskā sabiedrība, tas nav tikai konkrētās valsts, bet visas Eiropas izaicinājums. Demokrātisko valstu uzdevums ir palīdzēt partneriem aizsargāt demokrātijas pamatvērtības un neļaut to izmantošanu pret pašu demokrātiju. Ik dienu saskaramies ar līdzīgiem pret demokrātijām vērstiem uzbrukumiem, gan kiber un hibrīduzbrukumu veidolā, gan dezinformācijas, ekonomiskā spiediena un korupcija izpausmēs. Redzot kopainu, varam veiksmīgāk aizstāvēties un palīdzēt cits citam, pilnveidojot tādus ieročus kā kritisko domāšanu, tiesu varu un neatkarīgo žurnālistiku,” akcentē Z.Kalniņa-Lukaševica.
Asamblejas Monitoringa sanāksmē, piedaloties Bosnijas un Hercegovinas ārlietu ministram Elmedinam Konakovičam (Elmedin Konaković), tika pārrunāta iekšpolitiskā situācija valstī, kā arī demokrātisko institūciju stiprināšana un noturības veicināšanas.
Savukārt diskusijā ar Gruzijas nevalstisko organizāciju “Human Rights Ghouse Foundation from Norway” un “Transparency International Georgia” pārstāvjiem tika apspriesta situācijas attīstība Gruzijā kopumā, kā arī īpaši pievērsta uzmanība problēmām, ar ko saskaras šīs nevalstiskās organizācijas.
"Jaunais tā saucamais "caurspīdīguma regulējums” Gruzijā rada nopietnus riskus demokrātiskajiem procesiem un apdraud NVO iespējas brīvi darboties. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai starptautiskā sabiedrība turpina atbalstīt Gruzijas neatkarīgās NVO un stiprina to iespējas aizstāvēt mūs vienojošās demokrātiskās vērtības,” uzsver Z.Kalniņa-Lukaševica.
Sanāksmes laikā Monitoringa komiteja izvērtēja arī Spānijas progresu, ieviešot Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) rekomendācijas, kas attiecas uz parlamentu, tiesu varu, valdību un tiesībaizsardzības iestādēm. Kā norāda Z.Kalniņa-Lukaševica, korupcijas mazināšana un sabiedrības uzticēšanās stiprināšana ir būtiska visām Eiropas Padomes dalībvalstīm un nevienai no tām nav dodamas atkāpes no noteiktajiem standartiem un demokrātijas pamatprincipiem.
Komitejas sēdē tika arī apstiprināts sagatavotais ziņojums par Ungāriju. Ziņojumā norādīts, ka Ungārijā pēdējos gados ir novērojama demokrātijas un tiesiskuma vājināšanās, kas izpaužas varas koncentrācijā, tiesu neatkarības un korupcijas apkarošanas spēju samazināšanā, kā arī neatkarīgo mediju un pilsoniskās sabiedrības ierobežošanā. Diskusija par šo ziņojumu, kas šodien tiek publiskots, notiks Asamblejas plenārsēdē jau šī mēneša beigās, vērš uzmanību Z.Kalniņa-Lukaševica.
Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Monitoringa komiteja ir atbildīga par dalībvalstu uzņemto saistību izpildes pārbaudi atbilstoši Eiropas Padomes statūtiem, Eiropas Cilvēktiesību konvencijai un citām Eiropas Padomes konvencijām, kurām tās ir pievienojušās, kā arī par to saistību ievērošanu, kuras dalībvalstu iestādes uzņēmušās, iestājoties Eiropas Padomē. Z.Kalniņa-Lukaševica ir Asamblejas Monitoringa komitejas priekšsēdētāja kopš 2024.gada 6.marta.