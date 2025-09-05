Zanda Kalniņa-Lukaševica starptautiskā forumā dalīsies ar redzējumu par Eiropas drošības un aizsardzības prioritātēm

No 5. līdz 6.septembrim Lisabonā, Portugālē, Saeimas vicespīkere Zanda Kalniņa-Lukaševica piedalās Minhenes jauno līderu (Munich Young Leaders) sanāksmē, kurā ir uzaicināta dalīties ar redzējumu par Eiropas drošības un aizsardzības prioritātēm pieaugošās Krievijas agresijas laikā.
Z.Kalniņa-Lukaševica līdz ar citiem augsta līmeņa ekspertiem ievadīs diskusiju “Aizsargājot Tevi: Eiropas aizsardzības stiprināšana”. Tajā plānots apspriest NATO Eiropas dalībvalstu nacionālo draudu uztveres atšķirības, ar nacionālajiem aizsardzības budžetiem saistītus jautājumus, kā arī atbalsta nodrošināšanu Ukrainai īstermiņā un ilgtermiņā.
Diskusijā kopā ar Z.Kalniņu-Lukaševicu piedalīsies NATO Parlamentārās asamblejas prezidents Markoss Perestrelo (Marcos Perestrello) un Albānijas Eiropas un ārlietu viceministre Megija Fino (Megi Fino). Forumā piedalās Eiropas, ASV, kā arī Āzijas ārpolitikas un drošības politikas jomas eksperti, politiķi, diplomāti.
“Mums ir svarīgi runāt ar partneriem, lai dalītos ar Latvijas pieredzi un tajā balstīto nostāju drošības jautājumos. Tas, kas Latvijā ir neizbēgama ikdienas realitāte – agresorvalsts radītie draudi, tajā skaitā hibrīduzbrumu radītā spriedze –, nav tik klātesoša un pašsaprotama visā Eiropā. Mums neatlaidīgi jāturpina pārliecināt kolēģus, ekspertus, ārlietu un aizsardzības jomas un starptautisko mediju pārstāvjus, ka apdraudējumi ir kopīgi, un tikai cieša sadarbība veidos drošu nākotni Eiropai,” norāda Saeimas vicespīkere.
Zanda Kalniņa-Lukaševica ir Minhenes drošības konferences (Munich Security Conference) un Kērbera fonda (Körber-Stiftung) kopīgi veidotā Minhenes jauno līderu foruma biedre kopš 2014.gada. Šis forums kopš 2009.gada pulcē jaunos līderus no vairāk nekā 70 valstīm, lai diskutētu par starptautisko drošību, veidotu kopīgu skatījumu un stiprinātu globālos sadarbības tīklus.
