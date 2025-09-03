Publisko izdevumu komisija aicina plašāk informēt iedzīvotājus par biļešu sistēmu vilcienos

“Pasažieru vilcienos jau kādu laiku darbojas jauna biļešu sistēma, taču cilvēki saskārušies ar virkni neērtību. Iztaujājot atbildīgos uzņēmumus, secinājām, ka lielākā problēma ir informācijas trūkums pasažieriem par to, kas un kā jādara ar nopirkto biļeti, lai to vēl papildus kā braucienu reģistrētu vilcienā,” pauž Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšsēdētājs Gatis Liepiņš. Trešdien, 3.septembrī, komisija iepazinās ar skaidrojumiem par biļešu sistēmu vilcienos.
“Aicinājām sistēmas ieviesējus pārdomāt, kādus vēl uzskatāmus risinājumus varētu ieviest, lai pasažieri varētu viegli saprast, ka nopirktā biļete, iekāpjot vilcienā, ir jāreģistrē līdzīgi, kā tas ir, piemēram, tramvajā,” atzīmē komisijas priekšsēdētājs.
Pasažieru vilciena pārstāvji deputātus šodien informēja, ka iepriekš vilcienu biļetes reģistrēja konduktors, taču līdz ar jauno elektrovilcienu ieviešanu pasažierim tagad pašam ir jāveic biļešu reģistrācija pie reģistratoriem. Ja biļete ir iegādāta, bet kādu iemeslu dēļ nav reģistrēta, sodu par to nepiemēro. Biļešu reģistrācija nepieciešama, lai apkopotu un analizētu datus, konstatētu biļetes iegādi, kā arī, lai varētu norēķināties par tiem faktiskajiem braucieniem, ko kā atvieglojumu kompensē valsts un pašvaldības.
Patlaban konduktori vilcienā pārdod biļetes, ja tās nav iegādātas iepriekš, reģistrē biļetes personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām un tad, ja nedarbojas reģistrators. Savukārt biļešu kontrolieri, kuri izlases kārtībā strādā atsevišķos reisos, sodu piemēro nevis par nereģistrētām biļetēm, bet gan par braukšanu bez biļetes, deputātiem skaidroja Pasažieru vilciena pārstāvji.
“Pozitīvi vērtējams tas, ka sistēmas ieviesēji turpina darbu, lai nodrošinātu iespēju braucienu reģistrēt telefonā, kā arī, lai uzlabotu reģistratoru darbību vilcienā. Tāpat atzinīgi vērtējams uzsāktais darbs, lai varētu ieviest vienotas biļetes vilcienā un sabiedriskajā transportā Rīgā,” sēdē atzīmēja G.Liepiņš.
Lai biļešu iegāde iedzīvotājiem būtu vēl ērtāka, deputāti lēma aicināt Finanšu ministriju apsvērt iespēju par biļeti sabiedriskajā transportlīdzeklī norēķināties ar maksājumu karti, informē komisijas priekšsēdētājs.
