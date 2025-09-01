Valsts pārvaldes komisija iepazīsies ar pašvaldību vēlēšanu procesa izvērtējumu

Lai iepazītos ar atbildīgo institūciju secinājumiem par kļūmēm elektroniskajā balsu skaitīšanā šī gada pašvaldību vēlēšanās un iespējamajiem risinājumiem vēlēšanu sekmīgā norisē turpmāk, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija otrdien, 2.septembrī, uz sēdi aicinājusi vēlēšanu organizatorus un citus iesaistītos.
“Jūnija vidū komisija uzdeva visām iesaistītajām pusēm sīki un smalki izpētīt visus procesus un, sākot ar septembri, mūs informēt par paveiktajiem darbiem, plānotajām aktivitātēm un identificētajiem riskiem vai problēmjautājumiem, kas var ietekmēt vēlēšanu norisi. Tāpat mēs uzdevām vērtēt vēlēšanu nodrošināšanā iesaistīto uzņēmumu, ar kuriem tika slēgti līgumi, atbildību, kā arī pakalpojumu kvalitāti, iespējamos līguma pārkāpumus vai neatbilstības,” pirms sēdes informē Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Vērtēt aizvadīto pašvaldību vēlēšanu norisi komisija aicināja arī Valsts kanceleju, tostarp vērtējumā iekļaujot visa vēlēšanu organizēšanas procesa analīzi no brīža, kad pieņemti lēmumi par institūciju pienākumiem un atbildību, identificējot, kur un kādā posmā radās traucējumi un kuras iesaistītās puses par to bija atbildīgas.
Komisijas sēdē aicināti piedalīties pārstāvji no Centrālās vēlēšanu komisijas, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts digitālās attīstības aģentūras, Valsts kancelejas un Tieslietu ministrijas.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde otrdien, 2.septembrī, notiks 308.telpā, Jēkaba ielā 16, pulksten 10.00, kā arī mediju pārstāvjiem būs iespēja tai sekot līdzi attālināti.
Saeimas Preses dienests