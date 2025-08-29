Daiga Mieriņa NB8 valstu sanāksmē Igaunijā: Latvijas sabiedrība nepagurstoši atbalsta Ukrainu

“Redzot, ka Krievijas agresija turpinās, Latvijas sabiedrība nepagurst un arvien stiprina atbalstu Ukrainai,” to uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, piektdien, 29.augustā, uzrunājot savus kolēģus no Baltijas un Ziemeļvalstīm ikgadējā NB8 valstu parlamentu priekšsēdētāju sanāksmē Tallinā, Igaunijā.
“Latvijas sabiedrība turpina aktīvi atbalstīt Ukrainu gan morāli, gan praktiski. Kopš 2022.gada kopā esam ziedojuši gandrīz miljardu eiro,” akcentēja D.Mieriņa.
Tiekoties ar pārējo NB8 valstu spīkeriem, D.Mieriņa uzsvēra šī reģiona piemēru morāles un tiesiskuma aspektā. “Krievijai jāsaprot soda neizbēgamība. Kara noziedzniekiem būs jāatbild par saviem noziegumiem pret Ukrainas tautu,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja.
Tāpat Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka jāpieliek visas pūles, lai atgrieztu nolaupītos Ukrainas bērnus mājās.
Runājot par eirointegrāciju, D.Mieriņa akcentēja, ka nedrīkst dalīt Ukrainas un Moldovas iestāšanās procesus Eiropas Savienībā.
Baltijas un Ziemeļvalstu parlamentu spīkeri šodien diskutē par reģiona sadarbības stiprināšanu, atbalstu Ukrainai miera sarunu kontekstā, sankciju spiediena pastiprināšanu un Krievijas izolāciju, kā arī transatlantisko dialogu.
Tāpat Ziemeļvalstu un Baltijas valstu spīkeri šorīt tikās ar Igaunijas prezidentu Alaru Karisu (Alar Karis), pārrunājot reģiona drošības un aizsardzības jautājumus, uzsverot taisnīgas un līdzvērtīgas miera sarunas Ukrainai.
Baltijas valstis un Ziemeļvalstis vieno nozīmīga sadarbība NB8 formātā. Tas apvieno piecas Ziemeļvalstis – Dāniju, Islandi, Norvēģiju, Somiju un Zviedriju – un trīs Baltijas valstis – Latviju, Igauniju un Lietuvu. NB8 ietvaros notiek regulāras premjeru, parlamentāriešu, ministru un citu amatpersonu tikšanās. Ierasti ir NB8 formāta izbraukumi uz valstīm ārpus reģiona, lai aktualizētu demokrātijas, miera un tiesiskuma jautājumus, kā arī dalītos ar labāko praksi reformu procesam.
