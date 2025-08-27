Mandātu komisija: deputāta mandātu plānots apstiprināt Jeļenai Kļaviņai

Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija trešdien, 27.augustā, nolēma virzīt izskatīšanai Saeimā lēmuma projektu par 14.Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu Jeļenai Kļaviņai.
Izmaiņas Saeimas sastāvā nepieciešamas, jo deputāta mandātu nolicis Viktors Pučka.
14.Saeimā J.Kļaviņa ievēlēta no partijas “Stabilitātei!” saraksta Latgales vēlēšanu apgabalā.
Komisija lēmuma projektu lūgs iekļaut tuvākās Saeimas sēdes darba kārtībā, informē Mandātu komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns.
Fotogrāfijas no komisijas sēdes: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720328650714
Saeimas Preses dienests