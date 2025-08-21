No mākslīgā intelekta līdz dezinformācijai – Saeimā pārrunā jaunās tiesiskuma dimensijas

Trešdien, 21. augustā, Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica un Juridiskās komisijas Satversmes un tiesu politikas apakškomisijas priekšsēdētāja Inese Kalniņa tikās ar Eiropas Savienības Tiesas tiesnesi Inetu Ziemeli, Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesnesi Ingu Reini un Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesi Artūru Kuču, lai pārrunātu Eiropas tiesu nolēmumu pienesumu Latvijas tiesību sistēmai, to lomu tiesiskuma stiprināšanā, kā arī aktuālos tiesiskuma izaicinājumus Eiropā un pasaulē.
“Latvijas tiesību sistēma ir daļa no kopējās Eiropas tiesiskās telpas, un mūsu pienākums ir nodrošināt, lai Eiropas tiesu judikatūra tiktu iedzīvināta nacionālajā līmenī. Turklāt šodien dialogs starp likumdevēju un ES tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnešiem ir īpaši nozīmīgs, jo Eiropas valstis, tostarp Latvija, sastopas ar jauniem izaicinājumiem tiesiskuma un drošības jomā,” norādīja Z.Kalniņa-Lukaševica.
Saeimas pārstāvji ar tiesnešiem pārrunāja aktuālos cilvēktiesību un tiesiskuma jautājumus Latvijā un pasaulē, kā arī izaicinājumus, ko rada pārmaiņas sabiedrībā, globālie drošības apdraudējumi un straujā tehnoloģiju attīstība.
“Mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstība un izmantošana, dezinformācijas izplatība un sociālo tīklu regulējums vai nereti arī regulējuma neesamība rada jaunus tiesību piemērošanas izaicinājumus. Arī ārvalstu iejaukšanās politiskajos procesos kļuvusi par ikdienas risku, kas prasa dziļāku izpratni un, iespējams, jaunu starptautisko un nacionālo tiesību regulējumu,” sarunas gaitā pauda Z.Kalniņa-Lukaševica.
Tiesneši norādīja, ka mākslīgā intelekta un dezinformācijas straujās izplatības kontekstā ir ļoti būtiski saglabāt balansu starp tiesībām uz vārda brīvību, privātumu un dezinformācijas izplatīšanu un valsts drošības interesēm. Sarunā tika akcentēts, ka valstij ir pienākums aizsargāt gan vārda brīvību, gan tiesības uz brīvām un neietekmētām vēlēšanām.
Diskusijas dalībnieki bija vienisprātis, ka, neskatoties uz tiesu varas neatkarību, visu kopīgais uzdevums ir nodrošināt, ka tiesību piemērošana Latvijā atbilst gan Satversmei, gan starptautiskajām tiesībām, kā arī laikmeta garam.
I.Kalniņa sarunas gaitā akcentēja šādas likumdevēja un tiesu varas diskusijas nozīmīgumu: “Ir ļoti svarīgi uzturēt tiešu saikni un sadarboties, lai kopīgi meklētu risinājumus aktuālajiem izaicinājumiem un ietu kopsolī ar pasaules praksi,” norādīja I.Kalniņa.
Tikšanās dalībnieki atzinīgi novērtēja iespēju tikties ekspertu un likumdevēja līmenī un vienojās, ka šāda veida sarunas būtu turpināmas arī nākotnē.
