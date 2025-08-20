Zanda Kalniņa-Lukaševica ar ASV kongresmeni Harisu pārrunā reģiona drošības jautājumus un Krievijas nolaupīto Ukrainas bērnu atgriešanu

Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica, tiekoties ar ASV republikāņu kongresmeni Endrū Harisu (Andrew Harris), pārrunāja Baltijas Drošības iniciatīvas turpināšanu, ASV spēku klātbūtnes nozīmi NATO austrumu flanga drošībā, kā arī karu Ukrainā, jo īpaši Krievijas nolaupīto un deportēto Ukrainas bērnu atgriešanu mājās. Sarunā piedalījās arī Saeimas sekretārs Edvards Smiltēns un Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa. E.Hariss šonedēļ Saeimas organizētā vizītē apmeklē Latviju.
“ASV spēku klātbūtne Latvijā un mūsu pašu apņēmība nodrošināt pienācīgus ieguldījumus aizsardzībā atbilstoši NATO dalībvalsts augstākajiem standartiem ir būtisks mūsu drošības stūrakmens līdz ar NATO aizsardzības plāniem un daudznacionālās brigādes klātbūtni. ASV spēku klātbūtnei ir ļoti liela gan praktiska, gan simboliska nozīme,” pauda Z.Kalniņa-Lukaševica.
“Šodien drošība vairs nav pašsaprotama – tā prasa gan mūsu pašu atbildību un rīcību, gan arī sabiedroto nepārtrauktu iesaisti. Vienota izpratne un pieeja ir izšķiroša,” viņa teica.
Sarunas dalībnieki uzsvēra, ka būtiski ir turpināt starptautiskos centienus, lai pārtrauktu karu un panāktu taisnīgu mieru Ukrainā. Tas būtiski ietekmēs Ukrainas un arī Baltijas reģiona drošību nākotnē.
Z.Kalniņa-Lukaševica īpašu uzmanību vērsa jautājumam par Krievijas nolaupītajiem ukraiņu bērniem: “Lai atgrieztu pie ģimenēm Krievijas nolaupītos ukraiņu bērnus, ļoti būtiski, ka šim jautājumam tiek pievērsta uzmanība visaugstākajā līmenī.” Sarunā īpaši tika izcelti arī to Ukrainas bērnu likteņi, kuri kara laikā ir sasnieguši pilngadību un nereti tiek sūtīti karot agresorvalsts armijas sastāvā. Z.Kalniņa-Lukaševica uzsvēra, ka mājās jāatgriež ikviens ukraiņu bērns, neskatoties uz iracionāliem Krievijas pretargumentiem. Latvija jau ilgstoši ir aktualizējusi šo jautājumu starptautiskajā arēnā.
Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa, kura ar savu komandu Latvijā organizē atbalsta nometnes no kara cietušajiem Ukrainas bērniem, uzsvēra kara šausmu radīto traumu ietekmi uz bērniem un jauniešiem un Latvijas apņemšanos turpināt atbalsta un rehabilitācijas sniegšanu.
Tiekoties pie Brīvības pieminekļa, amatpersonas vēroja ASV Gaisa spēku bumbvedēja "B-1B Lancer" un sabiedroto valstu iznīcinātāju zemo pārlidojumu virs Latvijas, kas uzskatāmi demonstrēja ASV līdzdalību un jaudu uzturēt drošību Baltijas reģionā un visā NATO austrumu flangā. Z.Kalniņa-Lukaševica izcēla šī pārlidojuma ievērojamo simbolisko nozīmi.
Saeimas priekšsēdētājas biedre Z.Kalniņa-Lukaševica ar kongresmeni E.Harisu šā gada maijā tikās ASV, kad arī tika nodots ielūgums apmeklēt Latviju.
Kopš 2024.gada E.Hariss ir ASV Kongresa republikāņu konservatīvākā spārna ietekmīgās grupas “House Freedom Caucus” priekšsēdētājs, kā arī darbojas Pārstāvju palātas Baltijas valstu atbalsta grupā (House Baltic Caucus) un Budžeta apakškomisijā, kas lemj par budžeta izlietojumu, tostarp atbalstu Baltijas Drošības iniciatīvai. Tādēļ šī ASV kongresmeņa vizīte Latvijā un padziļināta izpratne par situāciju Baltijas reģionā ir ļoti būtiska turpmākai sadarbībai.
