Jānis Grasbergs kongresmenim Endrū Harisam: ASV ir svarīgs partneris Latvijas uzņēmumiem, ekonomiskajai sadarbībai un valsts aizsardzībai kopumā

ASV ir svarīgs partneris Latvijas uzņēmumiem, ekonomiskajai sadarbībai, tostarp enerģētikas jomā, un valsts aizsardzībai kopumā. To uzsvēra Saeimas sekretāra biedrs Jānis Grasbergs, otrdien, 19.augustā, Saeimas namā tiekoties ar ASV kongresmeni Endrū Harisu (Andrew Harris), kurš šonedēļ uzturas vizītē Latvijā. Sarunā piedalījās arī Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar ASV parlamentu vadītāja Irma Kalniņa un grupas dalībnieks Jānis Patmalnieks.
J.Grasbergs akcentēja, ka pēdējos gados daudzi Latvijas uzņēmumi Krievijas agresijas Ukrainā dēļ ir mainījuši savu darbības virzienu no austrumiem uz rietumiem. Šī biznesa orientācijas maiņa tuvāk rietumiem un ASV ir būtisks ieguvums abām valstīm.
Enerģētikas jomā ir notikušas kardinālas pārmaiņas – ja iepriekš bijām atkarīgi no austrumu energoresursiem, tagad pērkam dabasgāzi no ASV un citiem rietumu partneriem, norādīja J.Grasbergs. Latvija īsā laikā īstenojusi būtisku gāzes piegādes transformāciju: 2023.gadā no ASV importējām 50 procentus, bet šogad jau 75 procentus dabasgāzes.
Deputāti uzsvēra, ka Latvija ir kļuvusi pilnībā energoneatkarīga no Krievijas, kas šobrīd ir arī nacionālās drošības jautājums. Svarīga loma ir atjaunojamajiem energoresursiem –, piemēram, vēja enerģijā Eiropas Savienība ir ļoti konkurētspējīga.
Ekonomiskās sadarbības jomā deputāti izcēla, ka Latvijā ir attīstītas dronu tehnoloģijas un redzam lielu ASV atbalstu Latvijas biznesam šajā nozarē.
Puses arī pārrunāja drošības un aizsardzības jautājumus, norādot, ka NATO patlaban ir viena no svarīgākajām organizācijām pasaulē. E.Hariss apliecināja, ka ASV ir svarīga Baltijas aizsardzība, norādot uz ASV Kongresa atbalstu Baltijas drošības iniciatīvai, kas ir sekmējusi Latvijas aizsardzības spēju attīstību un NATO austrumu flanga stiprināšanu. Kā apsveicamu kongresmenis novērtēja Latvijas ieguldījumu aizsardzībā, kas jau nākamgad sasniegs piecus procentus no iekšzemes kopprodukta.
Saeimas deputāti arī vēlreiz uzsvēra, ka ASV mums ir cieši sabiedrotie un šī brīža ģeopolitiskajā situācijā mums šī sadarbība ir jāstiprina kā nekad agrāk.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720328428290/
Saeimas Preses dienests