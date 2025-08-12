Daiga Mieriņa pateicas Zviedrijas vēstniecei par aktīvo darbu Latvijā un izceļ kopīgo izpratni par drošību reģionā

“Latviju un Zviedriju vieno izcilas, ciešas attiecības visās sadarbības jomās, tostarp NB8 formātā, teicams parlamentārais dialogs un kopīga izpratne par drošību reģionā,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 12.augustā, parlamentā uzņemot Zviedrijas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Kārinu Hēglundu (Karin Höglund). Vēstniece parlamentā bija ieradusies atvadu vizītē.
Saeimas priekšsēdētāja pateicās vēstniecei par aktīvo kadenci un darbību Latvijā, daudzajām iniciatīvām divpusējo attiecību stiprināšanā, tai skaitā drošībā un aizsardzībā, uzņēmējdarbībā, kultūrā un izglītībā, kā arī dažādu fondu darbībai.
Kā īpaši zīmīgu notikumu vēstnieces kadences laikā D.Mieriņa un K.Hēglunda izcēla Zviedrijas pievienošanos NATO. Puses bija vienisprātis, ka tas ir nozīmīgs pagrieziena punkts gan divpusējās attiecībās, gan reģiona drošībā. Tāpat Saeimas priekšsēdētāja un vēstniece uzsvēra nepieciešamību stiprināt sabiedrības noturību.
Saeimas priekšsēdētāja pauda, ka Zviedrijas karavīru klātbūtne Latvijā ir būtiska vienotai drošības politikai gan reģiona, gan visas Eiropas Savienības ietvaros. Savukārt vēstniece atzīmēja, ka Baltijas reģiona un Ziemeļvalstu sadarbība nekad nav bijusi tik cieša kā līdz šim, un uzsvēra, ka arī viņas valsts drošība sākas šeit.
D.Mieriņa un vēstniece bija vienisprātis, ka būtisks globāls izaicinājums šobrīd ir rast risinājumu, kā pēc iespējas ātrāk apturēt karu Ukrainā. Saeimas priekšsēdētāja norādīja, ka starptautiskajai sabiedrībai arvien jāaktualizē jautājumi par Krievijas saukšanu pie atbildības par pastrādātajiem noziegumiem, tās iesaldēto aktīvu izmantošanu Ukrainas atjaunošanai, kā arī sankcijas pret Krieviju un cilvēktiesību jautājumi.
K.Hēglunda augstu vērtēja Latvijas kultūras mantojumu un tradīcijas un atzīmēja arvien pieaugošo zviedru studentu un tūristu interesi par mūsu valsti. Zviedrija ir lielākais ārvalstu investors Latvijā, pauda vēstniece.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720328314602
Izmantošanas noteikumi: https://www.saeima.lv/lv/autortiesibas
Saeimas Preses dienests