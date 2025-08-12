Baltijas valstu spīkeri kopīgi iestājas par Ukrainas teritoriālo integritāti un uzsver, ka Krievija nedrīkst gūt labumu no tās brutālā agresijas kara

Mēs atkārtoti apliecinām savu nelokāmo un nemainīgo atbalstu Ukrainas suverenitātei, neatkarībai un teritoriālajai integritātei Krievijas nelikumīgā agresijas kara priekšā. To otrdien, 12.augustā, pirms Aļaskā gaidāmajām miera sarunām kopīgā paziņojumā uzsver Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu priekšsēdētāji – Daiga Mieriņa, Lauri Husars (Lauri Hussar) un Sauļus Skvernelis (Saulius Skvernelis).
Baltijas valstu spīkeri novērtē Amerikas Savienoto Valstu centienus palīdzēt izbeigt šo karu un panākt taisnīgu un ilgstošu mieru Ukrainā, kā arī stabilitāti Eiropā. Jebkādās vienošanās, kas tiks panāktas sarunās Aļaskā šonedēļ vai turpmāk, ir nepārprotami jānodrošina Ukrainas suverenitāte, teritoriālā integritāte, konstitūcijā un ANO Statūtos noteikto principu ievērošana.
Krievija nedrīkst ar teritoriāliem ieguvumiem gūt jebkādu labumu no tās brutālā un nelikumīgā agresijas kara. Krievijas kā agresora vēlmes nedrīkst apmierināt, jo tas būtu iedrošinājums Krievijai turpināt agresijas īstenošanu. Spēka piemērošana starptautisko robežu izmainīšanai ir nepieņemama un pārkāpj starptautiskās tiesības, akcentēts paziņojumā.
Spīkeri aicina ar diplomātiskiem risinājumiem nodrošināt to, ka tiek ievērotas gan Ukrainas, gan Eiropas svarīgākās drošības intereses. Jebkādu ar Ukrainu saistītu lēmumu pieņemšanā ir jābūt iesaistītai pašai Ukrainai, un jautājumi, kas skar Eiropu, ir jārisina ar Eiropas iesaisti. Sarunas ir iespējamas tikai pamiera kontekstā.
Tāpat spīkeri pauž pārliecību, ka panākumus iespējams gūt vienīgi ar stratēģiju, kas ietver mērķtiecīgu diplomātiju, nelokāmu atbalstu Ukrainai un ilgstošu spiedienu uz Krievijas Federāciju izbeigt tās nelikumīgo karu. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai mūsu valstis un demokrātiskā pasaule kopumā turpinātu sniegt Ukrainai politisko, ekonomisko, militāro un humāno palīdzību, vienlaikus saglabājot un pastiprinot sankcijas pret Krievijas Federāciju.
Ukraiņi ir pelnījuši taisnīgu un ilgstošu mieru, kura pamatā ir starptautiskās tiesības un viņu valsts teritoriālās integritātes un konstitūcijā noteikto robežu respektēšana. Mēs joprojām nelokāmi atbalstām Ukrainu – brīvu, suverēnu valsti ar pilnīgām pašnoteikšanās tiesībām, uzsver Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu priekšsēdētāji.
Saeimas Preses dienests