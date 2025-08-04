Zanda Kalniņa-Lukaševica piedalās starptautiskajās organizācijās strādājošo Latvijas profesionāļu forumā un aicina izvērtēt Diasporas likuma normas un to izpildi

Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica pirmdien, 4. augustā, piedalījās Ceturtajā starptautiskajās organizācijās strādājošo Latvijas profesionāļu forumā Rīgā, tostarp paneļdiskusijā “Starptautiskās pieredzes piesaiste modernai valsts pārvaldībai Latvijā”. Foruma ietvaros Z.Kalniņa-Lukaševica uzņēma tā dalībniekus Saeimas namā.
“Šis ir septītais gads, kopš mums ir Diasporas likums. Viena no smagākajām lietām tā izstrādē un pieņemšanā bija punkts par starptautiskajās organizācijās strādājošo Latvijas profesionāļu piesaisti Latvijas publiskajai pārvaldei. Piemēram, vai starptautiskās organizācijās uzkrāto darba pieredzi atzīst par pielīdzināmu Latvijas publiskās pārvaldes darba pieredzei,” sacīja Z.Kalniņa-Lukaševica.
Saeimas vicespīkere atgādināja, ka ideja vienmēr ir bijusi, ka tas attiektos gan uz atgriešanos Latvijā, gan uz iespēju strādāt Latvijas labā noteiktu laika posmu, piemēram, vienu gadu: “Nepieciešams rast iespēju, kā augsti kvalificēti profesionāļi var palīdzēt Latvijai, ja vēlas dot savas zināšanas un pieredzi. Šī ir tā viena lieta no Diasporas likuma, kas nav līdz galam realizēta.”
Likumā ir dots uzdevums izstrādāt likumprojektu, kas paredz iespēju diasporas loceklim, kurš “pildījis dienestu starptautiskajās organizācijās, efektīvi piedalīties Latvijas valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts civildienestu atbilstoši savām spējām, izglītībai un kvalifikācijai,” atgādināja Saeimas vicespīkere.
“Šis ir tas brīdis, kad apņemties izvērtēt, vai Diasporas likumā nepieciešami atjaunojumi gan kopumā, gan arī fokusēti – atrast efektīvu, nebirokrātisku veidu, kā pielīdzināt pieredzi un iesaistīt valsts interesēs darbā, ja kāds no starptautiskajās organizācijās strādājošiem Latvijas profesionāļiem būtu gatavs strādāt pastāvīgi vai uz noteiktu laika posmu kādā ministrijā vai publiskās pārvaldes institūcijā. Ir jārod veids, kā spēt iesaistīt augsti kvalificētus profesionāļus, kas gatavi dot savas zināšanas Latvijas izaugsmei. Ir profesionāļi, kas pauduši šādu gatavību,” uzsvēra Z.Kalniņa-Lukaševica.
Foruma mērķis ir stiprināt profesionāļu saikni ar Latviju, veicināt pieredzes apmaiņu un sekmēt Latvijas nacionālo interešu pārstāvību starptautiskajā vidē.
Šī gada foruma tematika aptvēra starptautiskās pieredzes integrēšanu valsts pārvaldē, drošības un sabiedrības noturības jautājumus, Latvijas dalību ANO Drošības padomē, aktuālos Eiropas Savienības procesus, kā arī pilsonisko organizāciju lomu un izaicinājumus starptautiskajā sadarbībā. Forumā piedalījās vairāk nekā 100 profesionāļu ar Latvijas saknēm, kuri strādā ANO, ES institūcijās, NATO, Eiropas Padomē, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā un citās starptautiskajās institūcijās.
