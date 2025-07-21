Zanda Kalniņa-Lukaševica Aspenas drošības forumā tiekas ar ASV amatpersonām

No 15. līdz 18.jūlijam Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica piedalījās Aspenas Drošības forumā (Aspen Security Forum) ASV, kas ir viens no pasaules nozīmīgākajiem drošības un ārpolitikas dialogiem.
“Redzam, ka ASV sabiedrības uzmanību ārpolitiskos jautājumos dala notikumi Tuvajos Austrumos, attiecības ar Ķīnu un Krievijas agresija Ukrainā. Mūsu uzdevums ir panākt, ka Krievijas agresijas apturēšana ir augstu ASV politikas darbakārtībā, un Eiropa, tostarp Ukraina, paliek prioritāšu fokusā. Krievijas karš Ukrainā, Ķīnas uzvedība un aktivitātes Indijas-Klusā okeāna reģionā, tāpat kā situācija Tuvajos Austrumos ir ļoti saistītas. Tās nevar nodalīt. Karš notiek gan fiziskajā laukā, gan virtuālajā. Mums jāspēj aizstāvēt sevi, savus sabiedrotos un savas sabiedrības,” uzsver Z.Kalniņa-Lukaševica, norādot uz Krievijas agresijas saistību ar situāciju Tuvajos Austrumos un Ķīnas ambīcijām.
Diskusijās ar foruma dalībniekiem Z.Kalniņa-Lukaševica uzsvēra Latvijas gatavību sadarbībai augsto tehnoloģiju un mākslīgā intelekta attīstības jomā. Latvijas izveidotais Mākslīgā intelekta centrs un īpašais regulējums piesaistīja gan pētnieku, gan tehnoloģiju kompāniju uzmanību.
Z.Kalniņa-Lukaševica sarunās pauda Latvijas skatījumu par ASV atbalsta Ukrainai un klātbūtnes Baltijas reģionā nozīmi, lai apturētu Krievijas agresiju un nepieļautu tās izplešanos. “Tikai spēks un sabiedroto vienota nostāja var panākt Krievijas agresijas apturēšanu. Krievijas līderi izprot tikai spēka valodu. Tai jāietver gan militāri pasākumi, gan apjomīgas sankcijas.”
Saeimas priekšsēdētājas biedres vizītes mērķis bija stiprināt transatlantiskās saites, jo īpaši veidot ciešākus kontaktus ar ASV amatpersonām, kā arī sniegt savu redzējumu par drošības situāciju mūsu reģionā.
Aspenas Drošības forums ik gadu pulcē politiskos līderus, drošības un ārpolitikas ekspertus un domnīcu pārstāvjus, lai diskutētu par aktuālajiem globālajiem drošības izaicinājumiem. Šogad forumā pirmā paneļdiskusija tika veltīta tieši Eiropas drošības izaicinājumiem un Krievijas radītajiem draudiem. Tāpat īpaša diskusija tika veltīta atbalsta sniegšanai Ukrainai, bruņojuma piegāžu nodrošināšanai tai un sankciju pastiprināšanai pret Krieviju.
Foruma uzmanības centrā tāpat bija notikumi Tuvajos Austrumos, Ķīnas pieaugošā ietekme, Indijas stratēģiskās ambīcijas, kā arī kiberdrošība, mākslīgais intelekts, modernās kara tehnoloģijas, kosmosa drošība, enerģētikas noturība un starptautiskā sadarbība tirdzniecības jomā.
Saeimas vicespīkere foruma laikā tikās ar ASV Kongresa pašreizējo senatoru Endrū Kūnsu (Andrew Coons) un bijušajiem senatoriem Roju Dīnu Blantu (Roy Dean Blunt) un Keju Beiliju Hačisoni (Kay Bailey Hutchison), kā arī ar bijušo ASV valsts sekretāri Kondolīzu Raisu (Condoleezza Rice).
Tāpat vicespīkere tikās ar “Aspen Strategy group”, “The Aspen Institute”, “Atlantic Council” un “Hudson Institute” domnīcu vadību un pētniekiem, uzņēmumu “OpenAI”, “Amazon AWS”, “Krach Institute”, “Radia” un “Defcon AI” pārstāvjiem, kā arī Eiropas Savienības komisāru Andrjusu Kubiļu (Andrius Kubilius), Latvijas goda konsulu Kolorādo Aivaru Ziediņu un Latvijas Amerikas Tirdzniecības kameras pārstāvi Denverā Baibu Cisco un virkni citām ASV, Ukrainas, Izraēlas amatpersonām un privātā sektora pārstāvjiem.
Latvijas pārstāvji ir pirmo reizi uzaicināti piedalīties Aspenas Drošības forumā. Foruma direktore Anja Manuela (Anja Manuel) uz to personīgi uzaicināja Saeimas vicespīkeri Z.Kalniņu-Lukaševicu.
Saeimas Preses dienests